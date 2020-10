Una fortissima scossa di magnitudo 7.0 è stata registrata poco fa vicino Smirne.

Il terremoto in Grecia ha fatto crollare le case in Turchia. Tutti i dettagli.

Al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo, è stata registrata una fortissima scossa di terremoto.

La magnitudo sarebbe pari a 7.0, una delle più forti.

Crollano case in Turchia mentre addirittura a 300 kilometri di distanza, i cittadini greci hanno percepito chiaramente le scosse.

Scenes of collapsed multi-storey building on Turkish TV. #Greece #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/Hyqv6D12MU

L’isola greca di Samos si trova a 300 kilometri di distanza da Atene, eppure anche lì i cittadini hanno sentito le terribili scosse di terremoto.

La tremenda scossa di terremoto ha fatto crollare parecchi edifici a Smirne ed è stata avvertita in tutta la Turchia. Qui almeno quattro persone sono morte e si registrano anche 120 feriti. Inoltre secondo le prime frammentarie informazioni almeno tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul luogo stanno intervenendo, ovviamente, vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

La prefettura di Smirne sta invitando i cittadini a rimanere fuori dalle case danneggiate: la popolazione, infatti, è collettivamente scappata in strada non appena ha sentito le prime scosse.

Importantissimo, quindi, che nessuno rientri negli edifici appena abbandonati.

Nel frattempo, su tutti i social media, foto e video delle città danneggiate stanno già iniziando a fare il giro del mondo.

Alcuni edifici sono distrutti e altri completamente crollati.

BREAKING – Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020