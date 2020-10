Federica Panicucci a Mattino 5 ha letto tutte le conversazioni che si sono scambiati Andrea Zelletta e Alice Fabbrica.

Andrea Zelletta è tornato al centro del gossip del Grande Fratello Vip a causa del presunto tradimento che avrebbe voluto fare ai danni della sua fidanzata Natalia Paragoni con Alice Fabbrica.

I due, qualche settimana fa, hanno avuto modo di potersi confrontare nella casa più spiata d’Italia, ma lui aveva negato tutto. L’influencer, d’altra parte, ha vantato di avere dalla sue delle conversazioni che lo inchioderebbero e per questo motivo lui ha chiesto di pubblicarle. In modo tale da poter stabilire una volta per tutte chi sta mentendo e chi invece sta raccontando tutta la verità, in quanto è palese che uno dei due sta mantenendo.

Alice, questa mattina, è stata ospite di Federica Panicucci e le ha consegnato tutte le conversazioni che avrebbe avuto con l’ex tronista, che ha momentaneamente abbandonato la Casa.

Federica Panicucci ha letto le conversazioni tra Andrea Zelletta ed Alici Fabbrica a Mattino 5, rimanendo piuttosto spiazzata da quanto letto in diretta tra i due.

Alice Fabbrica e Andrea Zelletta: Federica Panicucci senza parole a Mattino 5

Federica Panicucci ha letto le conversazioni che Andrea Zelletta ed Alice Fabbrica si sarebbero scambiati, confermando che lui le avrebbe chiesto di vedersi nonostante fosse fidanzato in quanto lei glielo fa presente e lui dichiara che nonostante abbia qualcuno al suo fianco sarebbe ben lieto di vederla.

La conduttrice di Mattino 5, che poco prima ha lanciato uno scoop sulla Gregoraci e Bettarini, è rimasta senza parole in quanto lui ha ammesso di vederla vedere nonostante abbia una fidanzata e non capisce come mai abbia negato il tutto durante la diretta del GF Vip.

Le conversazioni, come rivelato in puntata, non possono essere mandate in onda per motivi legati alla privacy, anche se lui aveva dato il suo consenso, ma il pubblico del piccolo schermo chiede ancora un’ulteriore conferma. Quale? Quella di poter sapere la data esatta di quando i due si sono scambiati questi messaggi, in quanto soltanto così è possibile sapere con esattezza se ha Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni o meno. Considerato che i due avrebbero potuto sentirsi molto prima che lui approdasse nel dating show di Maria De Filippi nel ruolo di tronista.

Alice Fabbrica mostrerà le date delle conversazioni avute con Andrea? Staremo a vedere, visto che non si esclude che dopo quanto successo da Federica Panicucci a Matino 5, Alfonso Signorini non scelga di affrontare di nuovo l’argomento durante una delle due dirette settimanali del Grande Fratello Vip. Anche se, ricordiamo, che Natalia Paragoni aveva lanciato un appello ad Alice. Appello che non sembrerebbe essere stato ancora ascoltato né tanto meno accettato.