Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato ai suoi fedeli sostenitori se quello che porta nel grembo è un bimbo o una bimba.

Ludovica Valli, qualche tempo fa, ha ricoperto il ruolo di tronista di Uomini e Donne, seguendo la scia di sua sorella Beatrice che partecipò al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice trovando l’amore della sua vita, viso che lei e Marco Fantini sono oggi una bellissima famiglia.

Ma anche Ludovica, come sua sorella maggiore, è pronta a mettere su famiglia e nelle scorse settimane ha pubblicato su Instagram la sua prima ecografia, mostrando al mondo il piccolo o la piccola che porta in grembo.

Ora l’ex tronista è pronta a fare “il grande passo” annunciando al popolo della rete il genere del bambino che aspetta. Curiosi di saperlo?

Ludovica Valli di Uomini e Donne aspetta una bambina! L’annuncio, come anticipato, arriva direttamente dal suo profilo Instagram, accompagnato da un messaggio di speranza per tutti i suoi fedeli sostenitori, visto il periodo difficile che il mondo intero sta vivendo.

Ludovica Valli di Uomini e Donne speranzosa: “Non smettiamo di credere”

Ludovica Valli ci ha tenuto a dare una bella notizia al pubblico di Uomini e Donne, che era più curioso che mai di conoscere il genere di appartenenza del piccolo che lei aspetta in grembo.

Certo, l’ex tronista è pienamente consapevole che forse questo non è il momento più adatto per fare simili annunci sul web, visto il periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo, ma non si può di certo smettere di vivere. Per questo motivo Ludovica ha lanciato loro un messaggio di speranza, invitando tutto il suo pubblico a non mollare.

“So che viviamo un periodo molto difficile. Non solo per noi, ma per il mondo intero” ha esordito l’ex tronista, tra l’altro nell’ultima puntata andata in onda c’è stata una furiosa lite tra dame. “Non abbiamo certezze, ma siamo colmi fino al collo di dubbi e perplessità su quello che è il nostro futuro” ha proseguito. “Il lavoro traballa e di fronte a questa difficile situazione non possiamo fare nulla, il nostro nemico è ancora uno sconosciuto ai nostri occhi” ha scritto lei.

“Se qualche giorno fa mi avessero detto che avrei avuto la felicità ad un palmo dalla mia mano non gli avrei mai dato retta“ ha svelato la sorella minore delle Valli. “Eppure sono qui e nella mia mano riesco a vedere una speranza. Una luce in un momento difficile come questo dove tutto ciò che rimane è la speranza” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Questa mia speranza è data dal fatto che sto per avere una nuova famiglia ed ha il sapore del futuro” ha spiegato.

“Ho la responsabilità di costruire un futuro pieno di valori e salde fondamenta” ha proseguito Ludovica Valli su Instagram. “Questo messaggio che sto scrivendo è per tutti voi e vi invito a non smettere di credere di poter avere un futuro migliore. Anche se quando questo non dipende più da noi“ ha avvertito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Spero voi possiate essere felici e vi mando tutte le mie energie positive” ha concluso.

“Tra poco noi saremo in parità, non più 2 contro uno, perché sta arrivando lei“ ha annunciato. “Ti stiamo aspettando” ha aggiunto pubblicando un’ecografia della piccola, che ha emozionato i fan come quando ha annunciato di essere incinta.

Ludovica Valli di Uomini e Donne spera che il suo messaggio di speranza possa arrivare nei cuori di tutti i suoi fedeli sostenitori, invitandoli a non mollare mai.