Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Valentina Autiero e Aurora Tropea avranno una furiosa lite. La bionda smaschererà la sua collega.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi ne vedremo davvero delle belle. Come al solito chi regala quegli scontri che permettono al pubblico di rimanere incollato al piccolo schermo sono i protagonisti del Trono Over, che non si risparmiano di certo i colpi di scena.

Nella puntata in onda oggi, dopo il bacio rubato andato in onda ieri, Valentina Autiero sarà al centro dello studio con Germano. I due hanno da poco iniziato una conoscenza. Conoscenza che sembra proseguire a gonfie vele e che le avrebbe portato quella serenità e sicurezza che la dama da tempo cercava e fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi. Peccato che a “rovinare questo momento” ci abbia pensato Aurora Tropea che accusa i due di essere in realtà già una coppia, in quanto la Autiero avrebbe postato il tutto sui social.

L’accusa della bionda dama darà vita ed una lite di fuori. Nelle anticipazioni Uomini e Donne del 28 ottobre sembra chiaro più che mai che le due siano ai ferri corti, tant’è che Valentina abbandonerà lo studio, per poi ritornarci subito dopo, ma accusando prima Aurora di averle rovinato il suo momento, in quanto non le avrebbe dato il tempo di poter raccontare tutto quello che voleva. Interverranno, ovviamente, Gianni Sperti e Armando Incarnato che sono tutti dalla parte della Autiero, ribadendo che Aurora non le avrebbe dato il tempo di raccontare ogni cosa, ma le anticipazioni non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 28 ottobre: segnalazione per Sophie Codegoni

Anche il Trono Classico, nella puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre avrà il suo spazio. Questa volta, al centro dello studio, ci sarà la nuova tronista Sophie Codegoni.

Quest’ultima è più intenzionata che mai a voler proseguire la sua conoscenza con il corteggiatore Nino, anche se darà vita ad un colpo di scena nelle prossime puntate, anche se quest’ultimo non rappresenta il suo prototipo di ragazzo continua ad incuriosirla e non poco, ma sarà proprio quest’ultimo a dare vita ad una segnalazione su un altro corteggiatore. Quale?

Uno dei spasimanti di Sophie Codegoni starebbe ancora sentendo la sua ex fidanzata e ci avrebbe perfino fatto una vacanza insieme. Vacanza che, dopo qualche sforzo ed insistenza, riuscirà ad ammettere. Come reagirà la giovane tronista di fronte a questa nuova rivelazione?

Molto probabilmente, visto il suo forte temperamento, sceglierà di eliminarlo e di concentrare le sue energie unicamente su quei ragazzi che riescono a trasmetterle una certa sicurezza e fiducia, visto che con giusta causa vuole che le loro attenzioni siano concentrate unicamente su di lei e non su altre donzelle?

Insomma, la puntata di oggi sembra assolutamente da non perdere.