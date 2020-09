Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice, è incinta. Il commovente annuncio su Instagram: Un cuore in più batte dentro di me”.

Ludovica Valli è incinta del primo figlio. La sorella di Beatrice Valli aspetta un bambino dal fidanzato Gianmaria, un imprenditore 36enne che le ha rapito il cuore e regalato la voglia di mettere radici costruendo una famiglia insieme. Ad annunciare il lieto evento è stata l’ex tronista di Uomini e Donne pubblicando un dolcissimo video sui social in cui lei, il fidanzato Gianmaria e il cagnolino Ettore camminano sulla spiaggia felici mostrando per la prima volta il dolce pancino di Ludovica.

Ludovica Valli incinta: “Realizzo uno dei sogni più grandi con il mio amore grande”

Dopo Beatrice Valli, diventata mamma pochi mesi fa della piccola Azzurra, anche l’altra sorella Valli, Ludovica, conosciuta dal pubblico anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista è incinta. L’annuncio è arrivato attraverso un video e un lungo messaggio con cui Ludovica ha ripercorso le tappe della sua vita che l’hanno portata ad essere la donna serena e felice di oggi.

“La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia”, ha scritto.

Tantissimi gli auguri ricevuti da Ludovica che sta vivendo l’emozione più grande della sua vita. Oltre a Beatrice, Ludovica ha anche un’altra sorella, Eleonora Valli, anche lei mamma di due bambini.