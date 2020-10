Scopri come organizzare al meglio la location per accogliere anche gli amici a quattro zampe. Le cose da sapere affinché la giornata sia piacevole anche per loro.

Quando ci si sposa, avere con se le persone più care è uno degli aspetti più importanti. E chi ha un amico peloso sa bene come anche la loro presenza sia indispensabile per poter vivere al meglio la giornata.

Per far si che tutto vada bene, è però necessario organizzare ogni cosa al meglio. È importante, infatti, pensare prima di tutto al benessere degli amici a quattro zampe, e subito dopo a quello degli ospiti. Due aspetti ai quali si dovrà aggiungere anche la gestione della location. Scopriamo quindi quali sono gli aspetti di cui tener conto per una giornata che sia semplicemente perfetta.

Come organizzare la location con gli amici a quattro zampe

Affinché il giorno del matrimonio sia unico in molti hanno bisogno di avere al proprio fianco il cane o il gatto di casa. Una necessità più che comprensibile ma che va ben studiata per il benessere di tutti. Studio al quale andrà unita anche l’eventuale presenza durante la cerimonia nuziale.

Pensare al benessere dell’animale domestico. Per prima cosa è importante cercare di capire se il tipo di festa e di location scelta si sposano con il temperamento del nostro amico a quattro a zampe. In caso contrario è opportuno apportare delle modifiche per far si che l’amico del cuore non soffra.

Scegliere una zona adatta a lui/lei. In questo caso le dimensioni sono importanti. Se un cane piccolo occupa poco spazio, uno più grande ha invece bisogno di una zona decisamente più ampia. È quindi importante partire da questo pensiero. In questo modo si potrà predisporre una zona in cui tenerlo. Zona che non dovrà essere isolata (in tal caso è meglio lasciarlo a casa) ma vicina agli sposi. Che sia possibile tenerlo accanto o in una zona creata appositamente per lui, ciò che conta è aver sempre modo di tenerlo d’occhio e di dedicargli del tempo.

Affidarlo ad una persona della quale ci si fida. Ovviamente è altresì necessario che ci siano una o due persone preposte per prendersene cura. Gli sposi sono infatti molto impegnati e portare il proprio animale domestico per poi dimenticarsene è una scelta da non fare in nessun caso. Ovviamente è importante scegliere qualcuno di cui l’animale si fida, in modo da evitare problemi d’intesa.

Predisporre cibo, acqua e momento bisogni. La festa del matrimonio può durare diverse ore. Per questo motivo è importante preparare del cibo per i nostri amici, avere dell’acqua e organizzarsi per il momento dei bisogni. Se c’è un parco o una villa adiacente o se ci si sposa all’aperto si può scegliere un punto (in accordo con i proprietari) per portare l’animale nei suoi soliti orari. Ciò che conta è non dimenticare i suoi bisogni e prendersene cura nel modo appropriato.

Avvisare gli ospiti. Quando si invitano i propri animali domestici al matrimonio è sempre bene informare amici e parenti. In questo modo se qualcuno è allergico ci si potrà premunire per tempo facendo in modo di tenerli a distanza. È importante anche preoccuparsi della presenza dei bambini e della loro indiscussa voglia di giocare. Anche in questo caso, se l’animale non li conosce o non ha un buon rapporto con loro è meglio aumentare le sicurezze e far si che i più piccoli si trovino piuttosto distanti.

Non snaturarli. È vero, il giorno del matrimonio è tra i più speciali e spesso ci si trova a voler vestire il proprio cane o a fargli portare anelli o confetti. Prima di lanciarsi in simili idee è però sempre opportuno assicurarsi che per loro non sia una fonte di stress. In tal caso è meglio optare per altro e godersi più semplicemente la loro preziosa compagnia.

Seguendo queste regole, il giorno del matrimonio sarà a prova dei propri animali domestici e pertanto piacevole da vivere. Un giorno che diventerà uno dei ricordi più preziosi grazie anche alla loro presenza.