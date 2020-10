Melancholia, chi è il gruppo di X Factor 2020 che fa parte della squadra di Manuel Agnelli- Età, vero nome e Instagram.

I Melancholia sono un gruppo di X Factor 2020, capaci di superare le selezioni e conquistare la fiducia di Manuel Agnelli che li ha scelti come componenti della squadra dei Gruppi, ma chi sono davvero i Melancholia? Qual è il loro vero nome? Quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Melancholia: età, vero nome e Instagram

I Melancholia sono un trio umbro formato che arriva da Foligno composto da Benedetta, voce, 22 anni; Fabio alle tastiere, 24 anni; Filippo alla chitarra, 23 anni. Il trio ha conquistato immediatamente Manuel Agnelli che ha apprezzato tutte le loro esibizioni.

“Il nome deriva da due parole greche, melas e cholia che insieme formano una parola che significa umore nero. L’abbiamo scelto perchè un giorno l’ho trovato per caso sui libri di filosia e l’ho proposto a Fabio e Filippo e loro l’hanno accettato perchè rispecchia la nostra personalità”, spiega Benedetta nel video pubblicato da Sky.

Il gruppo si è formato casualmente. All’inizio suonavano insieme Benedetta e Fabio. Poi si è aggiunto Filippo. All’inizio erano un gruppo acustico e poi si è evoluto.

“E’ un’esperienza formativa e non vediamo l’ora di tuffarci in quest’avventura. Non pensavamo di essere un gruppo da talent in generale e, invece, è così”, aggiungono i tre ragazzi che sono pronti a mettersi in gioco lavorando con Manuel Agnelli sia sugli inediti che sulle cover che porteranno sul palco di X Factor senza rinunciare alla propria personalità.

Nella squadra dei Gruppi, oltre ai Melancholia, ci sono anche i Manitoba e i Little pieces of marmelade.