Ballando con le stelle in ansia. Il ballerino Marco De Angelis sta male. Sabato non ci sarà. Ecco con chi ballerà Vittoria Schisano.

Ancora problemi per Ballando con le stelle 2020. Il ballerino Marco De Angelis sta male e sabato prossimo non sarà presente in puntata. L’insegnante che è in coppia con Vittoria Schisano, è stato male subito dopo la scorsa puntata. La febbre alta causata da un’intossicazione lo ha costretto a restare a casa.

Ad annunciarlo è stata la stessa Vittoria Schisano durante una diretta Instagram con Giovanni Ciacci. Milly Carlucci, poi, ha svelato il nome del ballerino che affiancherà la Schisano nello spareggio contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann.

Ballando con le stelle 2020: Marco De Angelis e Lucrezia Lando stanno male

E’ un’edizione piena di problemi quella attuale di Ballando con le stelle, costretto a fare i conti con infortuni e malanni vari. Dopo la caviglia di Elisa Isoardi, messa ko da un infortunio, Milly Carlucci è alle prese con altri due problemi da risolvere. Due ballerini, Marco De Angelis, in coppia con Vittoria Schisano e Lucrezia Lando, in coppia con Gilles Rocca, sono stati colpiti da intossicazione alimentare.

“Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta”, ha detto Vittoria Schisano protagonista di un incidente hot nella scorsa puntata durante una diretta con Giovanni Ciacci.



Vittoria, così, sabato prossimo ballerà con Samuel Peron. Ad annunciarlo è Milly Carlucci che, su Instagram, ha detto: “Settimana difficile per il nostro medical drama. Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono stati colpiti da intossicazione alimentare. Nel caso di Marco particolarmente grave e siccome Vittoria (Schisano ndr) è allo spareggio e non può essere lasciata sola e allora per accompagnarla nello spareggio tornerà Samuel Peron”.