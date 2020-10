Patrizia De Blanck contro Maria Teresa Ruta. La contessa offende la conduttrice al Grande Fratello Vip. “Sguaiata, buffona”.

Patrizia De Blanck contro Maria Teresa Ruta. La contessa si scaglia contro la mamma di Guenda Goria sia durante una conversazione con Massimiliano Morra che durante un momento di sfogo con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Un attacco diretto quello della contessa alla Ruta che, tuttavia, è sempre più apprezzata dal pubblico del Grande Fratello Vip 2020 esattamente come la figlia Guenda, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Patrizia De Blanck, sfogo contro Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020: “Un personaggio ridicolo”

Patrizia De Blanck scatena nuovamente la bufera. Dopo aver attirato le critiche dei fans di Tommaso Zorzi che hanno chiesto la sua squalifica per una frase rivolta all’influencer, stavolta, la De Blanck scatena i fans di Maria Teresa Ruta. Parlando con Massimiliano Morra, la contessa si è lasciata andare a commenti non troppo positivi nei confronti di Guenda Goria.

”Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Finchè vuole fare una di 30, ma neanche. Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Non è che ha 20 anni, capisci? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Vuoi fare la buffona falla per un periodo, non per 24 ore su 24, è ridicola. E’ un personaggio ridicolo”, afferma la contessa.



Parlando con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha criticato la Ruta per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti della figlia Guenda Goria durante il gioco della mummia: “Quella cretina di Maria Teresa tutta fiera della figlia, c’è anche un limite. Mi fa girare le palle”. “Sono d’accordo”, risponde la Gregoraci.

Nella casa, dunque, continuano ad essersi due fazioni distinte: da una parte il gruppo con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Enock, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck e dall’altra parte ci sono Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, sempre più apprezzati da Adua Del Vesco e Dayane Mello mentre Massimiliano Morra sembrerebbe la via di mezzo tra i due gruppi.