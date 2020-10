Elisa Isoardi sospende il viaggio a Ballando con le stelle 2020: la conduttrice potrebbe essere costretta a ritirarsi, il motivo.

Ballando con le stelle a rischio per Elisa Isoardi. La conduttrice, in coppia con Raimondo Todaro, si è infortunata alla caviglia. Dopo aver stretto i denti e aver ballato sabato scorso, stavolta la situazione sembrerebbe più grave. Elisa, infatti, si è sottoposta ad una visita specialistica e la sua presenza nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2020 è fortemente a rischio. Dopo essersi sottoposta ad una risonanza magnetica, la conduttrice ha informato i fans lasciando intendere di non stare benissimo fisicamente.

Elisa Isoardi infortunata: Ballando con le stelle 2020 a rischio

Accompagnata da Raimondo Todaro, Elisa Isoardi si è recata a Villa Stuart, una struttura clinica di Roma, dove è stata sottoposta ad una visita specialistica in seguito alla quale la situazione è apparsa abbastanza seria. Elisa è uscita dalla clinica con le stampelle e una vistosa fasciatura alla caviglia. Raimondo Todaro le sta vicino e la sta aiutando a non abbattersi, ma a due giorni dalla sesta puntata di Ballando con le stelle, la presenza della conduttrice in pista è davvero a rischio.

“Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”, ha scritto Elisa su Instagram pubblicando un breve video in cui mostra alcuni momenti della visita a cui si è sottoposta.

La Isoardi, per il momento, non parla ancora di ritiro, ma i fans temono che quest’ipotesi possa diventare realtà. Dopo l’operazione subita da Raimondo, la coppia Todaro-Isoardi, considerata tra le più accreditate non solo per conquistare la finale, ma anche per vincere Ballando, è costretta a fare i conti, ancora una volta, con uno strano scherzo del destino. elisa, per ora, non molla e i fans tifano tutti per lei.