Riconosci il bambino nella foto? Oggi è uno degli attori italiani più amati: i suoi film sono sempre tra i più visti.

Oggi è uno degli attori italiani più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori, ma nella foto qui in alto era un bambino di cinque anni che non sapeva ancora cosa avrebbe fatto da grande. “Quando facevo la trap a 5 anni“, scrive lui su Instagram condividendo una foto della sua infanzia tirata fuori dal cassetto dei ricordi.

Occhi vispi e aria da furbetto per il piccolo che, da adulto, non solo è uno dei migliori attori in circolazione, ma è anche considerato un vero sex symbol. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il bambino nella foto che è uno degli attori italiani più amati

Ancora una foto da bambino di quest’attore che, qui in alto, regala un leggero sorriso. Capelli biondi e ricci per il piccolo che, da adulto, ha capelli più scuri. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando vi diamo altri aiutini. E’ diventato da pochi mesi papà della piccola Nina Speranza e ogni giovedì sera incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con la fiction “Doc – Nelle tue mani”.

Il bambino che vedete nelle due foto qui in alto, dunque, è proprio Luca Argentero. L’attore, oggi, ha 42 anni, ha una carriera brillante come attore e una vita privata serena e felice. Dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania con cui ha mantenuto ottimi rapporti come ha confessato l’attrice durante il Grande Fratello vip 2020, ha ritrovato l’amore accanto all’attuale compagna Cristina Marino con cui ha provato la gioia della paternità. Nina Speranza è, infatti, la prima figlia sia per Argentero che per la Marino.

La coppia, felicissima e sempre più unita, dovrebbe convolare a giuste nozze tra pochi mesi. “Ci sposeremo prima dell’estate facendo una festa dell’amore con le persone che ci hanno vissuto e hanno visto il nostro percorso“, ha detto Cristina Marino in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.