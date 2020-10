Tommaso Zorzi, amaro sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020: “Trattato come una put*ana dopo che la paghi”, video.

Amaro sfogo di Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer ha tirato fuori il proprio malumore con l’amica Guenda Goria. A scatenare l’amarezza di Zorzi sarebbe stato il trattamento ricevuto dagli autori in confessionale dopo la diretta della puntata serale con Alfonso Signorini. Stando alle parole dell’influencer, gli autori l’avrebbero liquidato in fretta e furia di fronte alla sua mancata voglia di lanciare frecciatine ai coinquilini.

Tommaso Zorzi, amaro sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip: “Mi hanno trattato come una put*ana dopo che la paghi”

Tommaso Zorzi è l’indiscusso protagonista del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer, sin dalla prima puntata, non ha mai avuto peli sulla lingua commentando anche le situazioni più scomode e mettendosi contro suoi stessi amici come ha fatto con Francesco Oppini con cui ha litigato. Una schiettezza, quella dell’influencer, molto apprezzata dal pubblico che considera Zorzi l’anima della casa, capace di animare le serate anche con un semplice gioco.

Stando alle parole che l’influecer ha detto a Guenda Goria, sembrerebbe che anche gli autori del Grande Fratello Vip contino molto su di lui. Di fronte ad un confessionale che non sarebbe stato giudicato alla sua altezza dagli autori, Tommaso sarebbe stato liquidato in fretta come ha raccontato lui stesso a Guenda:

“Stiamo tutti lavorando, e rispetto tutti. Io ho sempre fatto dei confessionali in cui mi sono esposto rispetto a situazioni particolari, perché io sono così di carattere. Per una volta che non mi espongo e che non dico la frecciatina che si può montare per farmi litigare in puntata, perché lo so che quando la faccio viene montata, il gioco è anche questo, allora mi dite “è meglio che vai”. Mi hanno trattato come una put**na dopo che la paghi, giuro. Mi hanno sbattuto fuori, mi hanno detto di uscire. A me da fastidio”.

TOMMASO RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 27, 2020

Lo sfogo di Zorzi sarà oggetto di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?