A San Giovanni Rotondo, Foggia, nell’ospedale voluto da San Pio c’è un cospicuo numero di persone positive al covid. Scopriamo qualcosa in più.

Lo scenario dei contagi come sappiamo non presenta risvolti positivi, anche guardando alla situazione coronavirus di ieri.

Secondo quanto si apprende arriverebbe a 107 il conteggio dei pazienti positivi al virus Covid ricoverati all’ospedale casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano.

A rendere noto quanto riportato è stata la stessa struttura ospedaliera che in una nota ha poi anche specificato che: “il numero dei degenti potrebbe modificarsi per la presenza di diversi pazienti in pronto soccorso in attesa dell’esito del tempone”.

Per essere più specifici, dei 107 pazienti in ospedale, 90 sono ricoverati in malattie infettive, 4 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.

Secondo quanto riportato dall’ospedale che tanto fu voluto da San Pio, a partire dall’inizio della seconda ondata sono stati ricoverati 179 pazienti di cui 72 ad oggi dimessi e 12 decessi.

Seguiranno aggiornamenti.