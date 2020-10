Taxi, come cambia il metodo di pagamento ai tempi del COVID-19

Nasce oggi il servizio “It Taxi Amex Account” per incentivare il pagamento degli spostamenti aziendali tramite taxi. Come funziona.

Il Premier Conte, fra le varie misure per incentivare il riscatto sociale ed economico durante l’emergenza sanitaria, ha promosso una serie di bonus per coloro che vorranno ricorrere ai metodi elettronici di pagamento per favorire anche una maggiore tracciabilità del denaro sul territorio: più controllo, maggiori risorse.

“ItTaxi Amex Account”, il taxi a portata di smartphone: nuova iniziativa per la mobilità aziendale

Alla luce dei provvedimenti presi, c’è già chi si adegua nelle proprie attività commerciali: il settore trasporti, ad esempio, si sta adeguando al nuovo iter. I tassisti italiani stanno sperimentando il servizio – in vigore da oggi – di “ItTaxi Amex Account” che consente il pagamento digitale delle corse grazie alla collaborazione fra American Express e ItTaxi. Sarà, dunque, possibile semplificare le procedure amministrative per tutti coloro costretti a spostarsi frequentemente per lavoro. Flessibilità e funzionamento garantiti.

Nello specifico, i dipendenti dovranno soltanto prenotare la vettura. Al pagamento ci penserà “ItTaxi Amex Account” con un sistema dedicato e centralizzato pronto a fornire la reportistica per la riconciliazione. L’importante novità nasce in un momento capillare, soprattutto a causa delle condizioni critiche in cui verte il Paese con particolare attenzione alla mobilità. Un passo ulteriore verso lo snellimento di procedure e cavilli in merito a tariffe e pagamenti in tempo di pandemia.