Picone del duo Ficarra e Picone positivo al test sierologico per il covid 19: assente a Striscia la Notizia. Cristiano Militello al suo posto.

Picana assente a Striscia la Notizia nella puntata in onda oggi, lunedì 26 ottobre. L’attore del duo Ficarra e Picone è risultato leggermente positivo al test sierologico e, in attesa dell’esito del tampone, resterà a casa in isolamento. Ad annunciarlo è Striscia la Notizia spiegando in anticipo l’assenza di Valentino Picone accanto al suo amico e compagno di lavoro Salvatore Ficarra.

Picone positivo al sierologico per il Covid: a Striscia la Notizia arriva Cristiano Militello accanto a Ficarra

Valentino Picone è stato sottoposto al tampone dopo essere risultato positivo al test sierologico. In attesa dei risultati del tampone, però, Valentino Picone, in via precauzionale, è rimasto a casa in isolamento non conducendo la nuova puntata di Striscia la Notizia accanto a Ficarra.

“Stasera dietro al bancone di Striscia la Notizia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale“, ha fatto sapere Striscia su Twitter.

Anche Alessia Marcuzzi era risultata positiva al test rapido antigenico per poi risultare negativa al tampone molecolare. Il conduttore di Striscia la Notizia è così in attesa del risultato del tampone e, nel frattempo, seguirà la puntata di Striscia dal divano della propria casa.

Anche Antonio Ricci, il padre fondatore del tg satirico di canale 5 è risultato positivo al Covid. Dopo ricovero per scopi precauzionali presso l’ospedale di Albenga (Savona), Antonio Ricci è tornato a casa. La squadra di Striscia, così, attende anche il ritorno di Picone che, con Ficarra, ha dato il via alla nuova stagione del tg satirico che, ogni giorno, fa compagnia agli italiani parlando anche d’attualità senza perdere l’ironia che lo contraddistingue.