Fra le importanti novità del nuovo DPCM del 24 Ottobre, ci sono alcune raccomandazioni del Presidente che vanno assolutamente evidenziate.

Il nuovo DPCM del 24 Ottobre ha introdotto come sappiamo importanti novità su più settori.

Sicuramente molto importanti e soprattutto al centro delle maggiori polemiche sono le restrizioni per quanto riguarda le attività di ristorazione.

Le novità però come sappiamo non sono solamente queste.

Durante la conferenza, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato che è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi,

con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Una raccomandazione, quella del Presidente, naturalmente molto sentita.

E’ un dato oggettivo che i trasporti stiano avendo non pochi problemi di sovraffollamento dovuto alle varie restrizioni.

Restiamo in attesa di aggiornamenti e decisioni nette.