Covid al Grande Fratello Vip: salta l’ingresso dei nuovi concorrenti

Un caso sospetto di positività al Covid 19 tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello vip 2020 fa saltare l’ingresso dei tre nuovi vip.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020. Nel corso della puntata serale con Alfonso Signorini trasmessa il 26 ottobre, nella casa, sarebbero dovuti entrare tre nuovi concorrenti ovvero Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. L’ingresso dei tre vip è saltato per un caso sospetto di positività. Il nome del vip coinvolto, però, non è stato svelato. Nelle prossime ore ci saranno controlli per garantire la sicurezza di tutti i concorrenti.

Caso di sospetta positività al Covid al Grande Fratello vip 2020: l’annuncio in diretta di Alfonso Signorini

Il Covid si abbatte sul Grande Fratello vip 2020. Dopo la positività al coronavirus di Paolo Brosio che sarebbe dovuto entrare nella casa durante la prima settimana e che, probabilmente, lo farà nelle prossime puntate dopo essere guarito, un caso di sospetta positività al Covid ha fatto saltare l’ingresso dei nuovi concorrenti. Come è stato annunciato, nel corso della nuova puntata del reality, questa sera, a varcare la famosa porta rossa sarebbero dovuti entrare Stefano Bettarini, concorrente della prima edizione del reality show, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, concorrente dell’edizione 2018.

Alfonso Signorini, in diretta, non ha fatto il nome dei nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà nelle prossime settimane. Il conduttore ha così aggiunto che, per garantire la salute di tutti i concorrenti, saranno fatti tutti gli accertamenti per far entrare in sicurezza i nuovi concorrenti e garantire anche la salute degli attuali inquilini della casa.

Quando ci saranno, dunque, i tre nuovi ingressi? Signorini non ha dato anticipazioni sulla probabile data d’ingresso. Tutto dipenderà dall’esito degli accertamenti a cui saranno sottoposti i vip. Come reagiranno gli inquilini della casa di fronte ai mancati ingressi? Signorini aveva già annunciato l’arrivo di tre nuovi concorrenti. In casa cominceranno a fare ipotesi sui mancati ingressi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.