Antonella Elia ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, accusandola di usare Pierpaolo Petrelli per le dinamiche del gioco.

Antonella Elia non poteva di certo non dire la sua durante la diretta di questa sera sul percorso di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. L’opinionista, non appena Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’amicizia speciale che lega la concorrente a Pierpaolo Petrelli, è subito intervenuta, ribadendo quello che è il suo punto di vista.

Antonella, infatti, ha ribadito di essere convinta che la Gregoraci, che ha fatto una confessione intima, non sia affatto interessata all’ex velino moro ma che lo stia soltanto utilizzando per avere un maggiore vantaggio nelle dinamiche del gioco, visto che il padrone di casa non fa altro che parlare del loro rapporto e non la chiama al centro “dello studio” se non per questo senza dare maggiore attenzione al suo atteggiamento nel reality show.

“Elisabetta, cara, tu sei una profumiera. Usi gli uomini come più ti fanno comodo“ ha tuonato l’opinionista, dicendo apertamente che è convinta che stia usando Pierpaolo, visto che ha detto che dopo la diretta di venerdì si sono avvicinati ancora di più.

Antonella Elia ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, ma lei ha glissato completamente sull’argomento preferendo rispondere ad Alfonso Signorini che le ha poi chiesto dei messaggi in codice rivelati a Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci ignora Antonella Elia: la confessione su Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci, come anticipato, ha preferito non rispondere ad Antonella Elia ma ha preferito concentrarsi su Alfonso Signorini che le ha chiesto di fare chiarezza in merito alle confidenza in codice che ha fatto a Pierpaolo Petrelli.

“Niente Alfonso, io ero molto dispiaciuta quando lui mi ha detto che mi è stato vicino solo perché ero in nomination” ha precisato la concorrente, che ha ricevuto una stoccata da Barbara d’Urso. “Lui doveva starmi vicino perché gli faceva piacere e non per quello. Abbiamo parlato di questo, poi lui aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e non capiva bene“ ha concluso.

Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip non è sembrato particolarmente convinto delle spiegazioni datole da Elisabetta durante la puntata e le ha perfino consigliato di non confidare segreti agli altri concorrenti se non vuole che se ne parli in puntata. “Se volevo parlarne pubblicamente, lo avrei fatto in maniera più diretta” ha concluso asciutta lei.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ancora una volta non ha convinto il pubblico del piccolo schermo e sembra essere tutto dalla parte di Antonella Elia, che ancora una volta non ha trattato la concorrente con i guanti di seta ma l’ha affrontata direttamente, dicendole cosa pensa di lei senza utilizzare filtri.