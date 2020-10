Inventato il piumone che risolve i problemi di coppia

Come può un piumone risolvere uno dei problemi di coppia più diffusi a letto? Dopo che lo avrai capito probabilmente ne comprerai uno anche tu.

Questo piumone nasce con l’intento di assolvere una funzione specifica, motivo per il quale spesso la coppia litiga a letto o meglio qualcosa che si litiga: le coperte.

Grazie a questo piumone nessuno potrà più rubare le coperte all’altro e lasciarlo morire di freddo. Scopri come funziona questo originalissimo piumone matrimoniale.

Il piumone che non ti fa più rubare le coperte al partner

Questo prodotto rappresenta un’innovazione epocale per uno dei prodotti più usati e diffusi del periodo invernale. Nato per risolvere uno dei problemi più comuni a letto: le coperte.

Tra i due partner c’è chi ha più caldo e chi muore di freddo, chi ama arrotolarsi nelle coperte come un burrito e chi inevitabilmente si ritrova freddo come un ghiacciolo al risveglio. Per mettere fine a tutti i litigi di chi condivide il letto nasce il piumone rivoluzionario.

Tra i maggiori motivi per cui dormi male ci sono le coperte che influiscono sulla temperatura corporea. Se senti caldo o freddo tendi a svegliarti.

All’inizio della condivisione del letto, la coppia dorme avvinghiata, non si lascia un secondo, si scambia effusioni e non si lamenta di nulla. Non esite caldo, freddo o torcicollo che tenga, conta solo dormire avvolti in un tenero abbraccio.

Col tempo i partner mostrano esigenze diverse a letto, c’è chi vuole coperte più leggere, chi quelle più pesanti, ma se il piumone è matrimoniale come si fa ad appagare esigenze singole? Grazie a questa soluzione innovativa.

I designer di Ervèt Bedding, un’azienda di Brooklyn specializzata in coperte termiche sono riusciti a venire a capo di questo annoso problema realizzando la coperta matrimoniale più straordinaria di sempre. L’invenzione è molto semplice, in realtà si tratta di due trapunte singole, con catratteristiche indipendenti riguardo a spessore e grado di calore, che grazie a dei magneti si uniscono diventando un’unica coperta matrimoniale.

Questi magneti sono rivoluzionari soprattutto perchè quando uno dei due partner inizia a tirare, la coperta si divide e resta ad ognuno la sua parte.

Il progetto è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter.