“Elisa Isoardi, quei movimenti a letto. Si vede che sei esperta”. La battuta di Mariotto a Ballando con le stelle indigna il web.

Elisa Isoardi, nonostante l’infortunio alla caviglia, è riuscita comunque ad esibirsi durante la sesta puntata di Ballando con le stelle 2020 e a non essere eliminata. Con una coreografia studiata da Raimondo Todaro per non mettere in pericolo l’incolumità della conduttrice, la coppia ha conquistato la fiducia della giuria che si è complimentata per l’alchimia. Anche il pubblico ha apprezzato premiando la coppia con il passaggio diretto alla settima puntata senza passare dallo spareggio. Tuttavia, una battuta di Mariotto durante le votazioni ha indignato il web che si è scagliato contro il giudice.

La battuta di Mariotto su Elisa Isoardi a Ballando con le stelle 2020: web furioso

Per Elisa Isoardi, a causa dell’infortunio, è stata una settimana complicata. Per restare in gare e non essere eliminata d’ufficio, la conduttrice si è dovuta esibire ugualmente. Quella con Raimodo Todaro è stata un’esibizione basata sull’affinità di coppia e sul feeling che hanno mostrato sin dalla prima puntata. L’esibizione è piaciuta alla giuria, ma Mariotto, mentre esprimeva il suo giudizio, si è lasciato andare ad una battuta che ha indignato il web.

“Quei movimenti sul letto…si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…”, ha detto Mariotto. Parole che non sono piaciute ai telespettatori.

Queste battute maschiliste nei confronti di #elisaisoardi sono di un sessismo allucinante. Quasi peggio la Carlucci che ride invece di bacchettare #BallandoConLeStelle — Aldaegrassa (@Aldaegrassa) October 24, 2020

La battuta di Mariotto sulla Isordi non è piaciuta al popolo del web esattamente come durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 non è piaciuta la battuta di Mario Balotelli a Dayane Mello. Di fronte alla reazione del pubblico, Balotelli ha poi chiesto scusa. Farà lo stesso Mariotto con la Isoardi?