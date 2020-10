Tisana dimagrante autunnale: perfetta per depurarsi e sgonfiarsi

Con l’arrivo della stagione autunnale torna la voglia di bere una calda tisana. Ecco come prepararne una dimagrante perfetta per depurarsi e sgonfiarsi.

Con l’arrivo dei primi freddi torna anche la voglia di una fumante e calda tisana. Meglio se sul divano con un coperta di fronte a un buon libro o un bel film.

In questo periodo dell’anno il nostro metabolismo subisce un rallentamento ecco perché è bene correre subito ai ripari prima che sia troppo tardi.

A venirci in aiuto in questo caso è proprio lo zenzero, un bruciagrassi naturale che va a incidere direttamente sul metabolismo. Ma scopriamo di più.

Scopri come preparare la tisana dimagrante autunnale ideale per perdere peso

Con l’arrivo dell’autunno torna anche la voglia di bere qualcosa di caldo e le tisane sembrano perfette per assecondare questo desiderio.

Ne possiamo preparare di ogni tipo, bruciagrassi, depuranti, detox, per le difese immunitarie. È ovvio però che dovremo seguire anche una dieta bilanciata e praticare dell’attività fisica, altrimenti strafogandoci e facendo una vita sedentaria anche le tisane per perdere peso a poco serviranno.

Tra gli elementi che maggiormente favoriscono il dimagrimento c’è di sicuro lo zenzero. Questa pianta che trae le sue origini in Asia, tra le sue mille proprietà benefiche agisce anche sul tessuto adiposo, favorendo lo scioglimento dei grassi. Inoltre, lo zenzero blocca anche l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale.

Grazie alla sua azione stimolante, dunque, lo zenzero aiuta il metabolismo, contrastando l’accumulo dei grassi. Non solo, in autunno con l’arrivo dei primi freddi tornano anche i malanni di stagione. Ma anche in questo caso lo zenzero ci viene in aiuto perché è ottimo per contrastare il raffreddore e il mal di gola. Ha anche proprietà antinfiammatorie, digestive ed è utile per combattere la nausea.

Potremo abbinare allo zenzero anche i semi di finocchio. Aiutano infatti la digestione e a sgonfiare la pancia. L’azione combinata dei due elementi saranno un valido aiuto per perdere peso.

Scopriamo allora come preparare un’ottima tisana autunnale allo zenzero e semi di finocchio.

Vi basterà prendere qualche fettina della radice di zenzero, una tazza d’acqua e dei semi di finocchio.

Mettiamo l’acqua a bollire, quindi aggiungiamo la radice di zenzero e i semi di finocchio, facciamo bollire tutto per 5 minuti. Quindi lasciamo in infusione per almeno 10-15 minuti e poi beviamo. Se vogliamo dolcificare possiamo usare un cucchiaino di miele. Ma visto che è una tisana dimagrante sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di dolcificante.