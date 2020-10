Mani irritate: rimedi naturali per attenuare il problema

Come rimediare in caso di mani irritate e secche? Seguite qualche piccolo consiglio e rimedi naturali da fare a casa.

Un problema che accomuna diverse donne sono le mani irritate, secche e screpolate in particolar modo in inverno. Non solo questa stagione è la responsabile di questo fastidio alle mani, ma anche la poca cura o l’utilizzo scorretto dei detergenti per la pulizia della casa. Spesso si utilizzano nel modo sbagliato, senza proteggere le mani da guanti.

Certo che la mancata cura e idratazione delle mani può a lungo andare renderle impresentabili, visto che le mani sono il vero biglietto da visita. La parte delle mani più soggetta ad aggressioni esterne è il dorso che è direttamente esposto all’ambiente esterno.

Purtroppo le mani si presentano non solo secche e screpolate, ma anche ruvide e rugose, ma come si può rimediare? Scopriamo i rimedi naturali efficaci.

Mani irritate e secche: rimedi naturali efficaci

Non vi resta che rimediare alla secchezza e irritazione delle mani, bastano piccoli e semplici accorgimenti da seguire a casa. Sicuramente in dispensa avete ingredienti come l’olio di oliva e burro di Karitè che sono molto efficaci, ma non solo, ci sono diversi ingredienti che potete utilizzare per risolvere questo problema.

1-Burro di karité: davvero utile e non solo efficace anche in caso di mani secche e irritate. Ha proprietà emollienti e antinfiammatorie, basta acquistarlo in erboristeria, poi applicate una piccola quantità sulle mani e massaggiate. Se potete per migliorare l’efficacia del burro, potete applicare di sera e poi indossate dei guanti in cotone per tutta la notte.

2- Olio di oliva: idrata e ammorbidisce le mani, mescolato al burro di Karite o gel di aloe vera, le mani saranno molto più morbide e meno irritate. Per applicarlo in modo omogeneo, si consiglia di mescolare i due ingredienti utilizzando le fruste elettriche.

3-Impacchi: utilizzando dei prodotti specifici, potete attenuare il problema, infatti le potete farlo a casa senza problemi. Mettete in una ciotola l‘uovo sbattuto e unite il miele liquido, amalgamate molto bene il composto e applicate sulle mani. Lasciate agire per una decina di minuti e poi risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

4-Oli essenziali: sono dei veri e propri alleati delle donne, non solo per la cura dei capelli, ma anche del corpo. Potete acquistare in erboristeria quello più specifico, quello a lavanda ha un azione lenitiva o achillea, che ha una duplice funzione, cicatrizzante e lenitiva. Procedete in questo modo, diluite l’olio essenziale in creme o oli vegetali, ne bastano 2 gocce di olio in 10 ml di crema, mischiate e applicate sulle mani.

Consigli per prevenire il problema

Per proteggere le mani irritate o prevenire il problema è opportuno seguire qualche piccolo accorgimento. Non solo la mancata cura delle mani, ma anche l’utilizzo frequente di detergenti disinfettanti e con formulazioni aggressive, possono peggiorare il problema.

Infatti a lungo andare si può andare incontro ad irritazione o infiammazione della pelle, ecco come prevenire il fastidio.

Avere sempre le mani pulite

Idratare con creme specifiche preparate con formulazioni naturali

Utilizzare i detergenti indossando i guanti

Proteggere le mani con i guanti quando fa freddo

quando fa freddo Lavarsi le mani con saponi a ph neutro

Evitare di grattarsi in caso di prurito

Non trascurare il problema: parlatene sempre con il vostro medico se il problema è serio e non transitorio

Prendetevi cura delle vostre mani e non sottovalutate mai il problema!