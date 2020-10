Grande Fratello Vip 2020: volano bicchieri, Oppini si taglia – Video

By

Volano bicchieri nella casa del Grande Fratello Vip 2020: la contessa Patrizia De Blanck ne lancia uno, Oppini si taglia, video.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non ci si annoia mai. In quello che sembrava un tranquillo sabato pomeriggio, ad animare l’atmosfera ci ha pensato la contessa Patrizia De Blanck. Mentre chiacchierava delle ultime dinamiche all’interno della casa, ha lanciato un bicchiere di vetro sul tavolo. Nel tentativo di non farlo cadere, Francesco Oppini l’ha fermato. Il bicchiere, però, si è rotto e le schegge hanno causato un piccolo taglio al figlio di Alba Parietti.

Grande Fratello Vip 2020: Patrizia De Blanck lancia bicchieri e un video smaschera le sue strategie

Piccolo incidente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Per uno scherzo, la contessa Patrizia De Blanck ha lanciato un bicchiere di vetro sul tavolo nella direzione di Francesco Oppini che, d’istinto, lo ferma per evitare di farlo cadere. Il bicchiere, però, si è rotto comunque e Oppini nel raccogliere le schegge si è tagliato leggermente. “E’ stato un gesto d’amore”, ha poi detto la contessa che è stata immediatamente rassicurata dal figlio di Alba Parietti.

La contessa De Blanck, inoltre, è finita nel mirino del web per un video che confermerebbe l’esistenza di una strategia da parte del gruppo della stanza arancione che comprenderebbe anche Patrizia De Blanck. Le nomination, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 23 ottobre, si sono concentrate tutte su Stefania Orlando, in precedenza era già accaduto con Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Massimiliano Morra.

Sui social è stato così pubblicato un video in cui Patrizia De Blanck indicherebbe la Orlando come vittima delle nomination. Stefania Orlando, poi, è finita al televoto insieme Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Il televoto si concluderà lunedì 26 ottobre, ma non sarà ad eliminazione che, invece, avverrà nella puntata di venerdì 30 ottobre. Lunedì sera, invece, entreranno nella casa tre nuovi colpi di scena che, salvo colpi di scena, saranno Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi a cui dovrebbe unirsi Paolo Brosio, guarito dal Covid.