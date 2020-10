MomTommaso Zorzi piange al Grande Fratello Vip 2020 ricordando la nonna, morta di recente: l’influencer in lacrime.

Momento difficile per Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer si è lasciato andare alle lacrime di fronte alle lasagne, un piatto che non riesce più a mangiare perchè le ricordano la nonna, scomparsa recentemente. Un dolore fresco nel cuore di Tommaso che, di fronte a quel piatto, non ha retto piangendo e isolandosi dai compagni per cercare di mettere a posto i pensieri.

Tommaso Zorzi piange per la nonna: struggente ricordo al Grande Fratello Vip 2020

Di fronte ad un passo di lasagne, nella mente di Tommaso Zorzi sono riaffiorati tutti i suoi ricordi. La scomparsa della nonna si è fatta sentire e, Tommaso, dopo aver rinunciato a mangiare le lasagne, si è chiuso in se stesso piangendo e solo dopo essersi calmato ha raccontato le sue emozioni ai compagni.

“La lasagna è un piatto che non riesco a mangiare, mi ricorda mia nonna che è scomparsa da poco”, ha ammesso l’influencer tra le lacrime. Non riuscendo a stare insieme al gruppo, Tommaso si è poi isolato dando sfogo ai propri sentimenti.

Un momento di sconforto che Tommaso è riuscito a superare con il sostegno delle persone a lui più vicine nella casa come Stefania Orlando e Francesco Oppini. Ad annunciare la morte della nonna, lo scorso maggio, era stato lo stesso Tommaso.

“Ragazzi sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna e abbiamo fatto una specie di funerale qui oggi. Quindi è per questo che non sono.. che non sono stato attivo. Speriamo di sentirci domani“.

Protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2020, Tommaso, dopo il bacio con Francesco Oppini, ha regalato un momento davvero molto emozionante che ha colpito tutti i telespettatori che hanno seguito il momento in diretta.