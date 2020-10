Bacio in diretta al GF Vip 2020 tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: il video fa il giro del web e fa impazzire tutti.

Bacio in diretta sulle labbra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Durante la festa degli anni ’20 organizzata dal Grande Fratello Vip 2020 per animare il sabato sera degli inquilini della casa più famosa d’Italia, è arrivato il bacio sulle labbra tra i due amici che ha letteralmente mandato in tilt Twitter con gli utenti che si sono letteralmente scatenati pubblicando commenti e video ed esaltando il bacio come “il momento che tutti aspettavano da settimane”.

Il bacio sulle labbra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020

In un clima di grande festa, il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è arrivato per la gioia di tutti i fans di quella che, dallo stesso Alfonso Signorini, è stata definita “la coppia di fatto di questo GF

Vip”. Allegri, sereni e felici grazie alla musica e alla bellissima festa che hanno organizzato gli autori dando agli inquilini anche i costumi per rendere tutto più verosimile, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono scambiati un tenero gesto d’affetto.

Il bacio tra Tommaso e Francesco è arrivato dopo la discussione che hanno avuto negli scorsi giorni e nata da uno scherzo di Zorzi. Tommaso, infatti, ha fatto credere al figlio di Alba Parietti di essersi innamorato di lui. Una confessione avvenuta davanti a tutti gli altri inquilini della casa e che ha scatenato una dura reazione di Oppini. Tra i due, poi, è tornata la pace e il bacio di questa sera ne è assolutamente la prova

Sul web, tutti pazzi per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che, sin dal primo giorno di convivenza, hanno instaurato un rapporto davvero speciale che sta diventando sempre più profondo. Tra i due, dunque, è nata una vera amicizia? I fans non hanno dubbi.