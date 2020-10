Questa è l’ora ideale per concepire un bambino secondo la scienza

Vi siete decisi ad provare ad avere un bambino ma non riesci a rimanere incinta? Forse non fate l’amore nell’ora giusta.

Diventare genitori è un grande passo, segna un grande traguardo d’amore e non c’è niente che possa descrivere l’amore più della creazione di una famiglia da coccolare e proteggere per sempre. Se stai cercando di rimanere incinta ma non ci riesci forse dovresti dare un’occhiata a questo studio condotto dall’Ospedale universitario di Zurigo secondo il quale le possibilità di concepire un bambino aumenterebbero se si fa l’amore in un dato orario.

Fertilità: l’ora migliore per fare l’amore al fine di concepire

La fertilità varia e può dipendere da vari fattori, se da qualche mese state provando ad avere figli ma non arrivano forse state praticando le 6 abitudini dannose per lo sperma e la fertilità oppure state semplicemente facando l’amore all’ora sbagliata.

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Ospedale universitario di Zurigo, lo sperma di un uomo sarebbe più fertile in un dato orario. Questo dipenderebbe dall’orologio biologico dell’uomo. L’ipotesi è stata avvalorata da uno studio scientifico che ha dato risultati sorprendenti. Per realizzare questo studio sono stati analizzati 12.245 campioni di sperma provenienti da 7.068 uomini di età compresa tra 25 e 40 anni sottoposti a trattamenti per aumentare la fertilità.

Lo studio in questione è stato pubblicato sul Journal of Biological and Medical Rhythm Research ed i risultati non lasciano dubbi.

Analizzando la concentrazione di spermatozoi, il numero di spermatozoi e la mobilità degli spermatozoi, si evince che l’ora idealle per fare l’amore è alle 7:30 del mattino.

In questo orario gli ormoni sessuali sono risultati essere al massimo secondo la cronobiologia, mentre la mobilità degli spermatozoi risulta accellerata tra le 8:30 e le 10:00 del mattino.

Inoltre fare l’amore in Inverno o in estate modificherebbe le possibilità di concepire? Vi avevamo anticipato che secondo gli esperti la fertilità non aumenta d’estate eppure sembrerebbe essere stato individuato il mese ideale per fare figli, che sarebbe Marzo.

Secondo questi ricercatori bisognerebbe fare figli in Primavera, marzo, aprile e maggio, sarebbero i mesi in cui gli spermatozoi raggiungerebbero i livelli massimi di concentrazione, mobilità e quantità nello sperma.

Grazie a questo studio è stato inoltre possibile giungere alla conclusione che in Primavera la forma e la dimensione degli spermatozoi erano milgliori, lo sperma era più sano.