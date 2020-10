Movimento Cinque Stelle, Davide Casaleggio: “Potevo essere al Governo”

Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, Presidente della di Rousseau tra i fondatori del Movimento Cinque Stelle, ha parlato ad “Omnibus” su La7 rivelando che avrebbe potuto presiedere un ministero. L’indiscrezione.

“Mi hanno offerto un posto al ministero, ma non dico quale per rispetto a chi lo occupa oggi”, torna a parlare Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, nonché fra i fondatori del Movimento Cinque Stelle e lo fa dagli studi di La7 nel corso del programma “Omnibus”. Il Presidente di Rousseau, principale raccordo fra gli elettori e i rappresentanti del Movimento, approfitta per fare il punto della situazione.

Movimento Cinque Stelle, il punto di Casaleggio: “Non dimentichiamoci mai chi siamo”

Tanti i temi trattati, dagli Stati Generali di novembre, su cui Casaleggio incalza: “Si pensa più a questo che a quello che ancora c’è da fare”, alla metamorfosi paventata nello schieramento pentastellato: “Ricordiamoci che siamo sempre un movimento, non dobbiamo dimenticarlo mai. Rafforziamo i principi e gli ideali, ma senza snaturarci. Il mio post dello scorso 4 ottobre ha suscitato polemiche, ma era soltanto un inno al Movimento nel giorno del suo compleanno”, ha ribadito.

Dunque, secondo Casaleggio non c’è motivo di preoccuparsi: il Presidente di Rousseau allontana tensioni e possibili scissioni nella formazione pentastellata, ma sottolinea che ci saranno alcuni cambiamenti. Quali ancora non è dato saperlo, si capirà qualcosa in più a partire da novembre. Nel frattempo aleggiano i sospetti sul possibile posto di Governo: “Crede sia stata un’offerta per ottenere qualcosa in cambio?”, chiede il giornalista di “Omnibus” a Casaleggio. “Non penso”, la sua risposta. Intanto, però, continuano le telefonate con Beppe Grillo: “Abbiamo parlato di tante cose”, ribatte Casaleggio junior quando il corrispondente prova a carpire maggiori dettagli. Qualcosa bolle in pentola fra i Cinque Stelle.