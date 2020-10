Cristiano Ronaldo positivo, ma spera ancora di tornare

Cristiano Ronaldo positivo anche dopo l’ultimo tampone di controllo nonostante sia asintomatico. Ma c’è un ultimo esame da fare

La notizia è arrivata dalla stampa portoghese, poi rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘Marca’ e ora confermata: Cristiano Ronaldo è ancora risultato positivo all’ultimo tampone di controllo fatto ieri.

Un problema in più per lui e per Andrea Pirlo che sperava di averlo diposnibile non tanto per domenica quanto per il 28 contro il Barcellona in Champions League. La sfida di Torino tra CR7 e Leo Messi varrebbe da sola il prezzo del biglietto se solo lo stadio pèotesse essere aperto a tutti.

Per ora non sarà così ma in realtà per il campione portoghese c’è ancora una speranza. Se infatti dovesse negativizzarsi domani, con il risultato di un tamponefavorevole a 24 ore dalle convocazioni per la partita della Juventus contro il Verona sarebbe libero. In fondo è asintomatico, è sempre stato a casa sentendosi bene e si è anche allenato.

Non sono ancora passati i 10 giorni della quarantena ma stanno per scadere e quindi il traguiardo è vicino. E in caso di negatività di tutti (compreso l’americano McKennie) finirà l’isolamento fiduciario del gruppo squadra.

Cristiano Ronaldo e Georgina separato in casa causa Covid-19: lei dichiara tutto il suo amore in un’intervista

Nella sua villa torinese, Cristiano Ronaldo vive separato ma comunque vicino a Georgina Rodriguez e ai loro quattro figli. La modella spagnola (di origini argentione) alla rivista ‘Paris Match’ ha raccontato l’approccio e la loro prima volta: “È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta”.

Non lo sapeva, ma quell’incontro le avrebbe cambiato la vita per sempre. E oggi riconosce che il suo compagno è una persona speciale, una delle migliori che conosce perché la protegge e hanno creato un grande legame. “E non posso negare l’ovvio: è una bomba. Di lui mi attrae tutto”.