Georgina Rodriguez, dedica a Cristiano Ronaldo: “Sei il mio esempio”

Georgina Rodriguez coccola e sostiene la sua dolce metà, il campione Cristiano Ronaldo risultato positivo al COVID-19. La dedica social della modella 26enne.

Il Coronavirus ha colpito anche Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus ha contratto il COVID-19 durante la parentesi con la Nazionale portoghese. L’attaccante bianconero dovrà trascorrere un periodo di isolamento, fa preoccupare intanto il selfie scattato qualche giorno prima dell’accertata positività con i compagni di Nazionale.

Cristiano Ronaldo positivo al COVID-19, il sostegno della compagna Georgina Rodriguez sui social

La Juventus resta in allerta, relativamente tranquilla del fatto che il fuoriclasse trascorrerà l’isolamento a Lisbona. Lontano dalla Continassa e dai campi per qualche settimana, nel frattempo a rincuorare il 35enne di Funchal ci pensa la sua dolce metà Georgina Rodriguez. Una story di supporto da parte della compagna e modella, poche e semplici parole: “Sei la mia ispirazione”. A volte la vicinanza di chi amiamo si rivela essere la miglior cura possibile, in particolare durante momenti così difficili per la salute e, momentaneamente, anche per la carriera di CR7.