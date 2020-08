Clamorosa indiscrezione dalla Francia: Cristiano Ronaldo sarebbe stanco di vincere poco con la Juventus e vorrebbe cambiare aria in fretta



Cristiano Ronaldo vuole lasciare Torino per trasferirsi a Parigi e vestire la maglia del PSG. Un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Francia, firmata dalla rivista ‘France Football’ che lo conosce bene perché assegna il ‘Pallone d’Oro. E parla di un campione assolutamente insoddisfatto di come sta andando la sua avventura sportiva a Torino. Da una parte c’è una società solida, ambiziosa e brillante. Dall’altra però una squadra non all’altezza, soprattutto in Europa.

Secondo la rivista, CR7 avrebbe maturato la sua voglia di cambiare già alla fine dello scorso anno, frustrato per i progressi che non vedeva. Non considererebbe la squadra, salvo eccezioni, alla sua altezza e per questo vuole cambiare. Il PSG, che può permettersi di pagare il suo ingaggio ed ha grandi progetti anche per il futuro, sarebbe la soluzione ideale. In realtà però non c’è nessuna trattativa in corso. E soprattutto dopo il nono scudetto consecutivo, secondo per lui, Cristiano Ronaldo ha scritto su Instagram

m “ora avanti con il mio terzo titolo”. Chi mente?