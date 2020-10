By

Antonino Spinalbese dedica una foto a Belen Rodriguez dichiarandole il suo amore: la showgirl argentina reagisce così.

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez continua a gonfie vele. La showgirl argentina pubblica sempre più spesso foto e video in cui si mostra serena e felice accanto al suo nuovo fidanzato che ha deciso di sorprenderla pubblicando una foto di coppia in cui traspare la loro complicità. La risposta della showgirl argentina non è tardata ad arrivare ed evidenzia il sentimento che prova nei confronti del 25enne hair stylist.

Antonino Spinalbese e la dedica d’amore a Belen Rodriguez in una foto

Belen Rodriguez, con un vestitio estivo, sorride coprendosi il viso con una mano mentre guarda il fidanzato Antonino Spinalbese seduto sulla poltrona che, a sua volta, la guarda con gli occhi felici e sorridenti. Una foto scattata in bianco e nero che l’hai stylist ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nessuna didascalia ad accompagnare la foto, ma tanto basta per conquistare ulteriormente il cuore della showgirl che, oltre ad aver lasciato il proprio like, ha scritto: “Ma tu?” aggiungendo l’emoticon di una faccina sorridente.

Una complicità, quella tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez che cresce sempre di più. La showgirl argentina, infatti, ha presentato al suo nuovo fidanzato il figlio Santiago. Tutti insieme, infatti, si sono regalati un picnic al parco.

Belen e il 25enne, inoltre, si sono concessi anche un weekend in Toscana, al Mugello. A bordo di un camper, la coppia ha trascorso lo scorso weekend in mezzo alla natura tra coccole e tante relax. La showgirl argentina, libera da impegni di lavoro, ha scelto di allontanarsi dalla città per godersi la vita semplice insieme al suo nuovo fidanzato con cui è tornata a sorridere dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Nessun pentimento, però. Belen, infatti, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato che era giusto provarci nuovamente. Un ritorno di fiamma che non ha portato fortuna alla coppia che si è detta nuovamente addio dopo poco meno di un anno dal ritorno di fiamma. Oggi, dunque, nella vita di Belen c’è Antonino.