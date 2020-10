Giulia Salemi, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Giulia Salemi? Età, carriera, fidanzato, curiosità, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sull’influencer.

Giulia Salemi è una concorrendel Grande Fratello Vip 2018. Bellissima e molto seguita sui social, partecipa al reality show condotto da Ilary Blasi scperando di trovare l’amore, ma chi è davvero Giulia Salemi? Scopriamo tutti i suoi segreti.

Giulia Salemi: età, carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip 2018

Data di nascita: 1993

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Modella, Personaggio televisivo, Influencer

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Piacenza

Altezza: 174 cm

Peso: 62 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Giulia Salemi è nata a Piacenza il 1° aprile 1993, figlia di Fariba Tehrani, di origini iraniane, e di Mario Salemi. Dopo la maturità scientifica, si trasferisce a Milano dove si iscrive alla facoltà di economia. Dopo un anno e mezzo, però, decide di lasciare gli studi e si lancia nel mondo della moda. Dopo aver vinto il concorso di Miss Piacenza, nel 2014 partecipa a Miss Italia dove conquista il quarto posto e la fascia di “Miss Sorrisi”. Successivamente partecipa a diversi programmi come programmi, tra i quali “Sottovoce”, “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio”. Nel 2016, con Simona Ventura conduce il programma di Agon Channel “Leyton Orient”.

Nello stesso anno sale alla ribalta sfilando sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia con un vestito che lascia intravedere la zona inguinale. Giulia è travolta dalle polemiche. All’epoca dichiarò: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso. All’improvviso ero la smutandata. Ma non mi pento di nulla. E’ stato anche un boom mediatico, sono finita sui siti di tutto il mondo. Ho avuto la solidarietà di Kim Kardashian che si è schierata pubblicamente dalla mia parte”.

Successivamente ha partecipato alla trasmissione di Raidue, presentata da Gigi e Ross, “Sbandati”. Nel 2018, Giulia ha partecipato al Grande Fratello Vip dove ha trovato anche l’amore. La storia con Francesco Monte, però, è finita pochi mesi e, attualmente, è single. L’influencer, inoltre, con Paolo Ciavarro e Paola Dibenedetto ha condotto il programma “Disconnessi on the road”.

La Salemi ha anche pubblicato un libro dal titolo “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” in cui racconta gli alti e bassi della sua vita. “Tra le pagine di questo libro scoprirete una versione inedita di me. Senza filtri Instagram né linee guida da rispettare. Una Giulia politicamente scorretta come non l’avete mai sentita, o meglio letta”, si legge nel promo del libro. Ad ottobre 2020, la Salemi è pronta a varcare nuovamente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip diventando una nuova concorrente.