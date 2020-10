View this post on Instagram

🍊🍫CHOCO-ARANCIA CAKE🍫🍊 Poco tempo a disposizione e tanta voglia di dolce sono 2 costanti della mia vita🤣 e proprio da queste è nata lei😍 pochi ingredienti, solo 260 calorie e un sapore IRRESISTIBILE, insomma, vi servono altri motivi per provarla?🤤😍 . . 📝INGREDIENTI: -30g di farina d’avena (io Croissant di @veryavena che trovate su @allsupplementsitalia scontata del 10% con il cod. RICETTEGHISA) -50g di yogurt magro -un uovo -scorza di mezza arancia -10g cioccolato fondente (io @perugina all’85%) -20g eritritolo o altro dolcificante -3g lievito per dolci . . 👩🏽‍🍳PROCEDIMENTO: -Mettere tutti gli ingredienti , tranne il cioccolato, una ciotola e mescolare fino a composto omogeneo (se necessario aggiungere poco succo di arancia o acqua) -Versare in un pirottino, mettere il cioccolato al centro e cuocere in microonde per 1’40” o a bagnomaria per 15’ (vi basta mettere due dita d’acqua in una pentola, mettere dentro il pirottino una volta calda e cuocere con coperchio) -Non vi resta che decorare con qualche goccia di cioccolato o la vostra crema al cioccolato preferita e.. AFFONDARE IL CUCCHIAIO!😍🤩 . . 🍊Macros: 23c-13.5p-11f// 260 cal . . #healthybreakfast #cake #chocolate #orange #orangechocolate #mugcake #healthyfood #foodlover #foodporn #ilmegliodelfit #light #homemade #ricettefitchesembranofat #foodaddiction #foodpassion #lowfat #cibo #cucina #ricette #foodie #gnam #cucinasana #cucinare #lowfat #colazionesana #repostfood #ricettedapalestrati #healthyadvisor