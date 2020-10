Una fantastica torta all’acqua senza lattosio, un’esplosione di morbidezza che non puoi non provare. Scopri al volo la ricetta leggera a prova di dieta!

La torta all’acqua è perfetta per chi ha sempre un’irrefrenabile voglia di cioccolato ma vuole restare in forma allo stesso tempo. Ideale per una colazione coi fiocchi, una merenda leggera, morbida e ricca di gusto.

Non ti resta che provare questa versione light scovata in un profilo Instagram niente male, del quale ti sveleremo tutti i segreti culinari così da poterli ripetere nel quotidiano versione sana e nutriente ma senza rinunciare al gusto inconfondibile dei sapori dolci che ami.

Preparala per tutta la famiglia, puoi conservarla in frigo fino a tre giorni ben riposta in un contenitore in vetro chiuso ermeticamente. Non rinunciare alla prelibatezza quando puoi farlo anche se sei a dieta!

Per fare questa ricetta basta poco e le regole sono semplici, basta mischiare gli ingredienti, mettere in forno e aspettare. Inoltre l’abbiamo fatta anche senza uso di latte, uova burro e zucchero! Vi piacciono queste ricette così? Poi se volete, potete aggiungere una spolverata di zucchero a velo alla fine, noi ovviamente lo abbiamo fatto.

Vi proponiamo anche delle alternative di ingredienti ancor più leggere…

Ingredienti