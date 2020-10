Vittoria Schisano: storia, malattia e foto di quando era Giuseppe

Vittoria Schisano uomo: le foto di quando era Giuseppe, la storia, la malattia e le operazioni affrontate negli anni.

Vittoria Schisano, nata con il nome Giuseppe, a Ballando con le stelle 2020, ogni settimana, ripercorre la sua storia. L’attrice ha avuto un passato difficile e ricco di dolore e, partecipando al programma di Milly Carlucci sta cercando di trasmettere un messaggio di forza e coraggio a tutte le persone che affrontano e hanno affrontato il suo stesso percorso. Giuseppe, sin dall’infanzia, ha sempre sentito di avere dentro di sè una bambina a cui ha dato voce negli anni sottoponendosi anche a diverse operazioni che le hanno permesso di diventare la donna che è oggi.

Vittoria Schisano uomo: la storia di quando era Giuseppe

Dopo aver raccontato il dolore provato quando era bambina, Vittoria Schisano, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha parlato della malattia con cui è nata.

“Sono nata con una malattia che pochi conoscono: la disforia di genere. Nascere in un corpo che non rappresenta la vera natura di una persona. C’è chi nasce donna, in un corpo da uomo, come nel mio caso. E chi nasce uomo in un corpo da donna. È scienza, una questione genetica. Almeno cinquemila persone, in Italia, nascondono di avere la disforia e vivono con atroci sofferenze psicologiche. Ecco perché io ne parlo, ne parlo eccome della mia conquista”, ha raccontato la Schisano.

Vittoria, nata a Pomigliano d’Arco, in Campania, anche quando era Giuseppe, ha lavorato in diversi film e fiction. L’adolescenza, per la Schisano, non è stata facile e la mamma non ha mai nascosto la propria preoccupazione.

“Quando poi mia madre ha avuto il sentore che io potessi essere gay per i miei comportamenti femminili, mi ha portato dal medico del paese e gli ha detto: “Curi mio figlio, c’è qualcosa che non va, è effeminato”. Il medico mi ha prescritto una serie di iniezioni di ormoni maschili. Sono stata tanto male per quella cura. Quelle punture erano una tortura. Avevo male di stomaco, mi sentivo spossata, una cavia da laboratorio”, ha aggiunto.



Nel 2011, Vittoria ha cominciato il percorso che le ha permesso di diventare la donna che ha sempre avuto dentro di sè. Per diventare Vittoria ha dovuto sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche. In tre anni ha rifatto il seno, gli zigomi, le labbra e si è sottoposta ad una vaginoplastica.