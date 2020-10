Panna cotta al caffè veloce, facile, super leggera, solo 40 calorie!

Hai voglia di una strepitosa panna cotta di sole 40 calorie? Scopri subito la ricetta facile e veloce!

Panna cotta al caffè solo 40 calorie!

Grazie a LUIGI & CLARISSA e al loro profilo Instagram, ci siamo ritrovati nel mezzo di una preparazione velocissima e squisita che non potevamo di certo non condividere con voi. La ricetta di una morbida panna cotta impreziosita da ingredienti davvero semplici e facilmente reperibili, un dessert salva cena salutare, uno spuntino nutriente, un’ottima alternativa per chi è sempre in corsa e per tutte le donne che stanno seguendo un regime alimentare per perdere peso. Ci accolgono così

Oggi panna cotta super leggera, infatti ha solo 40kcal!

Ingredienti

35g di yogurt greco @fage_italia 0%;

50g di latte di soia @alpro ;

un cucchiaio di caffè;

dolcificante a scelta quanto basta;

un foglio di gelatina.

Preparazione

In un pentolino mettere a scaldare il latte, con il caffè, il dolcificante, portando poi a bollore; spegnere e aggiungere la gelatina precedentemente bagnata in acqua fredda. Mescolare il tutto e aggiungere lo yogurt greco, versare in un pirottino, e lasciar riposare in frigo per 2/3 ore finché non sarà diventata solida. Decorare a piacimento!

Lista dolcificanti naturali e non da scegliere

Oltre allo zucchero è possibile scegliere dei dolcificanti naturali e non al posto dello zucchero tradizionale, abbiamo per esempio il miele che è un alimento vero e proprio ricco di vitamine e minerali, poi abbiamo la stevia che non ha calorie ed è un dolcificante dietetico artificiale che resiste alle alte temperature e alle cotture, ancora, lo sciroppo di malto, ricco di vitamine, minerali e una piccola percentuale di proteine, lo sciroppo d’acero meno calorico rispetto a molti dolcificanti naturali e molto energizzante, lo sciroppo d’agave, il fruttosio puro.

Trucchi per la panna cotta perfetta tradizionale

Per ottenere una panna cotta perfetta è necessario fare ammorbidire la colla di pesce in una ciotola a parte immergendola nell’acqua fredda. Lasciatela in ammollo per un quarto d’ora e nel frattempo mettete sul fuoco un pentolino abbastanza spesso.

A questo punto versate la panna, il latte, lo zucchero e l’essenza di vaniglia continuando a cuocere a fiamma bassa. Il tempo si aggira attorno ad un quarto d’ora, dopodiché spegnete la fiamma e aggiungete la colla di pesce strizzata. Bisogna mescolare con cura fino a che il tutto non si sarà sciolto completamente

Potrete ottenere delle monoporzioni e farle riposare in frigorifero per almeno sei ore. Una volta che si saranno raffreddati potete capovolgere gli stampini o i bicchierini che avete utilizzato e versarci sopra topping a scelta come cioccolato ma anche caramello.

Altre varianti

Ci sono moltissime versioni che si possono preparare della panna cotta, infatti oltre al caramello abbiamo, frutta secca tagliata grossolanamente, cocco e molto altro. Inoltre, per una versione originale, potete aggiungere qualche rametto di rosmarino durante la cottura del latte ma anche frutta fresca e di stagione a piacere.

Fondamentale è non avere fretta e non toglierla dal frigorifero troppo presto, altrimenti non riuscirete ad ottenere la consistenza perfetta.

Fonte: (lcfoodlovers_)