Tortina facilissima al microonde, pronta in 5 minuti!

TORTINA A STRATI cotta A MICROONDE⁉️ Certo che è possibile 😍 Vi ricordate la ricetta della mia #mugcake cotta a microonde Vaniglia&Cioccolato?? Questa tortina nasce da lì 💥 ⏰5 minuti di tempo⏰ E la vostra cake a strati e’ pronta‼️ VANIGLIA&CIOCCOLATO Con crema di Yogurt e Frutta secca🍦🥜 SPAZIALEEEE🚀🚀🚀 La giusta dose di GOLOSITÀ che serve per partire il Lunedì Mattina super CARICHI💥 🔥SUPER PROTEICA🔥 Per prepare il “pan di Spagna” avrete bisogno di: (Dose per due persone) 👉🏻50g di farina di avena (io gusto nocciola @mgfood) 👉🏻20ml di miele 👉🏻5g di lievito per dolci 👉🏻1 uovo 👉🏻15ml di olio di semi 👉🏻20ml di latte Gocce di cioccolato fondente ( facoltative ) Per gli strati interni: ( per una tortina) 👉🏻100g di yogurt greco 👉🏻Burro di arachidi 100% @mgfood 👉🏻Frutta secca Mescolate tutto insieme, dividete l’impasto in due parti( se volete fare due porzioni) e versatele all’Interno di una tazza. Inserite nel microonde a 700W per 1 minuto. Una volta freddato sbriciolatelo, aggiungete qualche cucchiaino di latte e compattatelo alla base di un coppapasta. Inserite uno strato di crema di yogurt e continuate con il “pan di Spagna” sbriciolato e leggermente ricompattato. Terminate con lo yogurt e insieme del burro di arachidi e frutta secca a vostra scelta. Potete mangiarla subito o lasciarla riposare in frigo 😍 Macro (una tortina) 335 kcal 27carb 20prot 15grassi 💥 #ricettefit #ricetteveloci #tortaproteica #fitbreakfast #fitfood