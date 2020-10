By

Federica Panicucci piange a Verissimo: dalla separazione dal Mario Fargetta alla morte del padre fino all’infanzia.

Federica Panicucci si racconta a cuore aperto a Verissimo nella puntata trasmessa il 17 ottobre e non trattiene la lacrime. La conduttrice di Mattino 5, con Silvia Toffanin, ha ripercorso del tappe più importanti della sua vita, dall’infanzia al matrimonio con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli fino alla morte del padre che le ha provocato un dolore inspiegabile.

Federica Panicucci non trattiene le lacrime per il ricordo del padre

«Il dolore devi viverlo e tenerlo dentro di te. Poi devi inziare a guardare oltre. La vita ti fa dei doni, devi avere la capacità di afferrarli. Tutta la mia vita è stata mossa da questo obiettivo, la ricerca di cose belle, della felicità». Inizia così il racconto di Federica Panicucci a Verissimo.

Si passa, così, al capitolo della fine del matrimonio con Fagetta: «A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici. E la risposta è stata: “Forse no, forse non siamo felici”. E allora per l’atto d’amore che devi verso te stessa, capisci che è il momento di attuare quel cambiamento», ha raccontato la conduttrice di Mattino 5.



Nonostante la fine del matrimonio, tra la Panicucci e Fargetta, il rapporto è sereno: «L’amore per i figli è il tratto distintivo che devono avere due genitori quando decidono di separare le proprie strade. Rispetto, affetto e amore totale per i figli, così i cammnini si possono separare, ma rimarrà sempre il ricordo di ciò che è stato».

Poi il ricordo dell’infanzia: «Da piccola non accettavo il mio corpo, venivo presa in giro per le mie gambe. Feci un provino a La Scala e venni scartata perché dissero che avevo un fisico esile. Oggi sono una donna realizzata, ho imparato a convivere con i miei pregi e i miei difetti».

Poi, parlando del libro “Il coraggio di essere felice” dedicato al padre, non trattiene le lacrime e la commozione ricordando il genitore: «Giocavamo sul lettone, era il nostro rito, il libro è dedicato a lui».