Le donne preferiscono uomini che hanno gatti o cani?

Secondo la scienza, le donne troverebbero alcuni uomini più virili di altri e la loro virilità dipenderebbe anche dall’animale domestivo scelto.

La virilità di un uomo può dipendere da vari fattori. Secondo uno studio le donne sarebbero attratte dagli uonini che le fanno ridere mentre lo studio del quale stiamo per parlarvi avrebbe scoperto che le donne non trovano virili gli uomini con i gatti.

Le donne non amano gli uomini con i gatti?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo esaminare i risultati di uno studio condotto dal

dipartimento di Bioscienze della Colorado State University in collaborazione con la Boise State University. Secondo questo studio, le donne non troverebbero attraenti gli uomini che si fotografano con i gatti.

Come sono giunti a questa conclusione? Semplicemente analizzando la risposta di 708 donne intervistate di età compresa tra i 18 e i 24 anni. A queste donne sono state mostrate foto di diversi uomini ed è stao chiesto loro di mettere da una parte le foto degli uomini più attraenti. Per quasi tutte queste donne gli uomini con gatti non hanno fatto parte della lista dei preferiti, anche nel caso di uomini molto attraenti.

Di fronte ad un uomo con un gatto le donne scorrevano veloci.

Sorprendentemente uno stesso studio era stato condotto sui cani, ma in quel caso le donne sembravano molto ben predisposte verso gli uomini che avevano dei cani.

Il motivo forse risiede nella natura schiva e solitaria del gatto, probabilmente ad un uomo che ama i gatti vengono trasferite le stesse caratteristiche, il che lo rende meno appetibile sia quando si cerca una relazione occasionale che nel caso si preferisca una relazione duratura, diversamente dal cane, dalla natura amichevole e fedele, trasferirebbe al suo proprietario un senso di sicurezza ed un grande fascino.

Il fatto sorprendente è che i soggetti delle foto mostrate alle donne erano sempre gli stessi, a volte con il gatto a volte senza. La stessa persona senza il gatto risultava molto più gradita rispetto a quando appariva in foto con il gatto.

Gli autori dello studio hanno parlato di un pregiudizio inconscio che potrebbe dipendere anche dalla preferenza per i cani o per i gatti della persona chiamata a giudizio.

I ricercatori sembrano avere le idee molto chiare in merito alla questione, un uomo fotografato da solo, nel caso in cui possedesse un animale, incosciamente per la donna si tratterebbe di un cane. Uomo con cane uguale uomo rassicurante e quindi ben accettato, Quando invece la preferenza dell’uomo è evidente perchè viene fotografato abbracciato ad una gatto, scatterebbe a livello inconscio la sensazione negativa.

Se sia davvero così o meno non si può sapere con certezza, l’argomento andrebbe approfondito con ulteriori studi. Giudicando le vendite del calendario dei pompieri australiani edizione 2020 le donne però non sembrerebbero affatto disprezzare questi bei fusti che si prodigano a salvare gattini e scattano foto con loro.