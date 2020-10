By

Se state cercando nuove idee per condire la pasta ecco 5 fantasie di pesto, gustose varianti del più classico alla genovese.

La pasta è uno dei pilastri dell’alimentazione degli italiani. Basti pensare che gli abitanti del Belpaese sono i più grandi consumatori di pasta al mondo. Dopo di noi ci sono i tunisini a cui seguono i venezuelani.

Nonostante la pasta ben si presti a un’infinità di varianti può capitare a volte che ci manchi quel briciolo di fantasia nel prepararla. Niente paura. Ecco 5 gustose varianti del classico pesto alla genovese.

Tutte idee semplici ma ottime soluzioni per condire i nostri primi piatti in maniera sana, facile e veloce. Scopriamole tutte.

Scopri le 5 varianti di pesto per condire i tuoi primi piatti

Anche se il pesto più conosciuto al mondo è quello alla genovese fatto con basilico, pinoli e parmigiano, meglio se con pestello e mortaio, ciò non esclude che possiamo realizzare delle sfiziose varianti.

Ad esempio al posto dei pinoli possiamo utilizzare noci, mandorle, pistacchi o nocciole. Ma non solo, oltre al basilico possiamo usare il radicchio, il sedano, la menta, i pomodori o le zucchine.

Scopriamo allora le 5 fantasie di pesto che possiamo preparare e conservare nel frigorifero per qualche giorno, o qualche mese nel congelatore così da averle sempre a portata di mano anche quando si va di fretta.

Pesto di noci e radicchio

Ingredienti per 4 persone

15 g di Parmigiano reggiano

15 g di pecorino

80 di radicchio

mezzo spicchio d’aglio senza anima (opzionale)

30 g di noci

80 g di olio extra vergine di oliva

un pizzico di sale

Preparazione

Tritiamo il Parmigiano e il pecorino. Quindi laviamo il radicchio e asciughiamolo, uniamolo nel mixer dove avevamo triturato i formaggi e aggiungiamo anche le noci, l’aglio se gradito, l’olio e il sale. Frulliamo tutto e una volta pronto condiamoci la pasta. Altrimenti possiamo conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico per 1-2 giorni o nel congelatore.

Alla siciliana rivisitato

Ingredienti per 4-6 porzioni

80 g di Parmigiano

50 g di mandorle pelate

250 g di pomodori ramati privati della pelle e dei semi

basilico fresco 1 mazzetto

1 spicchio d’aglio senza anima (opzionale)

150 g di ricotta

80 g di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale

Preparazione

Iniziamo la ricetta lavando i pomodori per poi privarli della buccia e dei semi. Quindi laviamo e asciughiamo le foglie di basilico.

Mettiamo in un mixer il Parmigiano, le mandorle, i pomodori, il basilico, l’aglio se piace, e tritiamo tutto. Aggiungiamo quindi la ricotta, l’olio e il sale. Frulliamo ancora e utilizziamo per condire la pasta.

Pesto di sedano e erbe aromatiche

Ingredienti per 4 persone

60 g di sedano

10 g di menta fresca

50 g di basilico

30 di mandorle

mezzo spicchio d’aglio senza anima (opzionale)

1 pizzico di sale

70 g di olio extra vergine di oliva

Preparazione

Mettiamo in un mixer il sedano a pezzi, la menta, il basilico e le mandorle. Aggiungiamo a piacimento l’aglio, l’olio, il sale e tritiamo tutto. Aggiungiamo quindi l’olio e continuiamo a frullare. A questo punto possiamo utilizzare il pesto ottenuto per condire il nostro primo piatto. Con gli gnocchi si sposerà benissimo.

Alle zucchine e pistacchi

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine

3 g di Parmigiano

basilico 1 rametto

20 g di pistacchi

30 g di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale

Preparazione

Iniziamo occupandoci delle zucchine. Laviamole e spuntiamole quindi mettiamole a bollire in una pentola d’acqua per circa 10 minuti. Una volta fredde mettiamole dentro a un mixer con il Parmigiano, il basilico, i pistacchi, l’olio e il sale quindi frulliamo tutto. A questo punto possiamo utilizzarlo per condire la pasta.

Con le nocciole e la ricotta

Ingredienti per 4 persone

80 g di nocciole

50 g di Parmigiano

50 g di ricotta

40 g di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio senza anima (opzionale)

1 pizzico di sale

una spolverata di pepe nero

Preparazione

Mettiamo dentro a un mixer le nocciole, il Parmigiano, l’aglio se gradito e frulliamo tutto. quindi aggiungiamo la ricotta, l’olio, sale e pepe e frulliamo ancora. Ora possiamo condire la nostra pasta o conservarlo in un contenitore ermetico.