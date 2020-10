Diletta Leotta tutta un fuoco: in total red infiamma Instagram – Foto

Diletta Leotta è tutta un fuoco: con camicia total red e rossetto rosso acceso infiamma Instagram: la foto fa impazzire tutti.

Diletta Leotta non sta ferma un attimo. La conduttrice di DAZN è piena di progetti professionali da realizzare e, dopo aver debuttato come scrittrice con il libro “Scegli di sorridere”, si lascia immortalare sul set. Nessun indizio, tuttavia, per i suoi milioni di followers che devono accontentarsi di ammirare la sua statuaria bellezza in rosso fuoco. Sempre bellissima, la Leotta incanta e infuoca i social con una foto in cui il colore predominante è il rosso di un fuoco incandescente.

Diletta Leotta in rosso fuoco: labbra e decolletè infiammano Instagram

Maglia rossa con una scollatura che esalta il decolletè, labbra rosso fuoco esattamente come il colore della maglia che indossa, capelli raccolti in modo morbido e occhi in primo piano per Diletta Leotta che immortala un giorno sul set con una foto assolutamente mozzafiato. Nessun indizio e nessun dettaglio sul lavoro in cui è impegnata. I fans, però, più che sulla didascalia si soffermano sulla bellezza della conduttrice che, a detta di qualcuno, è sempre più evidente.

Diletta, sui social, appare sempre più serena: sarà merito dei successi professionali che sta portando a casa? Con tanti sogni ancora da realizzare, al momento, è impegnata nella promozione del libro in cui ha scelto di raccontarsi senza filtri svelando al proprio pubblico anche lati inediti di sè. Il prossimo weekend, inoltre, per la gioia di tutti i tifosi di calcio, tornerà a raccontare la serie A in tutta la sua bellezza e sfoggiando i suoi magnifici outfit che esaltano le sue curve mozzafiato.

Se nella vita quotidiana, Diletta Leotta sfoggia abiti aderenti e molto corti, sul lavoro è solita indossare outfit più istituzionali che, tuttavia, piacciono e fanno impazzire ugualmente tutti i fans.

“Sei veramente perfetta”, “Bellissima”, “Che spettacolo”, “Inizio della giornata migliore non poteva esserci”, “Semplicemente stupenda”, “Io ti adoro Diletta! Sei la mia ispiratrice”, “Meravigliosa”, “Il rosso ti sta veramente bene”, scrivono i fans che non perdono occasione per dimostrarle tutto il loro affetto e supporto.