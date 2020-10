Scopriamo insieme come preparare le frittelle di ananas. Un dolce super goloso di origini cinesi.

Ci sono dolci che pur nella loro semplicità riescono ad incontrare il gusto di grandi e piccini e tutto grazie alla presenza di ingredienti semplici ma che se ben combinati tra loro possono portare ad un vero e proprio trionfo di gusto. Un esempio in tal senso arriva dall’Oriente dove è molto diffusa l’abitudine di trasformare i frutti in vere e proprie delizie.

Le frittelle di ananas cinesi, ad esempio, rappresentano una ricetta dolce che nella sua semplicità è in grado di stuzzicare il palato e di fare da spuntino o da fine pasto perfetto per ogni occasione. Scopriamo quindi come prepararle.

Frittelle di ananas cinesi: gli ingredienti

Iniziamo, scoprendo quali sono gli ingredienti che servono per realizzare le famose frittelle di ananas cinesi.

Un ananas maturo

150 grammi di farina

3 uova

100 grammi di acqua

Buccia di limone biologico grattugiata

2 cucchiai di zucchero

vaniglia

Olio quanto basta

Sale quanto basta

Zucchero a velo

Per rendere il tutto più dolce si può aggiungere dello sciroppo di cocco che qui non inseriremo per non esagerare con l’effetto dolce. In genere infatti, i dolci orientali sono meno zuccherini di quelli a cui siamo abituati. Non per questo però sono meno golosi. Basti pensare agli ottimi dorayaki giapponesi o ai più classici daifuku mochi.

Andando agli utensili serviranno delle ciotole per uova e farina, una pentola capiente per la frittura o, in alternativa, una friggitrice.

Come preparare le frittelle di ananas

Iniziare aprendo le uova e separando i rossi dagli albumi.

A parte mescolare la farina con l’acqua, con l’estratto di vaniglia e con la buccia di limone grattugiata.

In una ciotola pulita e asciutta montare a neve gli albumi ed aggiungervi pian piano lo zucchero. Fatto ciò unire il tutto alla farina precedentemente lavorata.

Sbucciare l’ananas, pulirlo per bene e togliere le estremità e la parte centrale in modo da tenere la parte più morbida del frutto. Fatto ciò tagliarlo a fettine in modo che siano spesse all’incirca quanto un dito.

Scaldare l’olio in una pentola profonda ed immergere le fette di ananas nella pastella, sgocciolarle per bene e friggerle. Quando sono dorate tirarle fuori con un mestolo o una schiumarola e avvolgerle con della carta da cucina assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso. Spolverizzare con zucchero a velo e servirle.

Il consiglio dello chef: Le frittelle di ananas possono essere servite anche con aggiunta di crema alla vaniglia o di cioccolato.