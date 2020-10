Gianni Sperti, durante la puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, sembrerebbe aver fatto coming out su canale 5.

Gianni Sperti è uno degli opinionisti più amati di Uomini e Donne e, nonostante faccia parte di uno dei programmi dedicati all’amore più famosi del piccolo schermo, sulla sua vita privata degli ultimi anni non si conosce molto, anzi poco e niente.

Gianni è sempre stato un uomo molto riservato, che non ha mai dato adito al gossip. Nonostante ciò, il pubblico durante il corso di questi anni si è sempre chiesto se l’opinionista di Maria De Filippi fosse in realtà omosessuale. Lui ha sempre negato il dubbio dei telespettatori, ma nella puntata del Trono Over e Trono Classico andata in onda oggi è sembrato quasi come se avesse fatto coming out. Un’uscita allo scoperto che sembrerebbe seguire quella di Gabriel Garko, che dopo la sua lettera al Grande Fratello Vip ha scelto di non comparire più in televisione.

Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? L’opinionista non ne ha parlato apertamente, ma le sue parole sembrerebbero confermare l’ipotesi del web, ma ecco cosa ha detto.

Aurora Tropea lascia Uomini e Donne per Gianni Sperti: le parole di lui

Gianni Sperti ha fatto coming out o si è trattato di un lapsus? #uominiedonne pic.twitter.com/fjOJPhpggZ — NEG Zone (@NEG_Zone) October 14, 2020

Il tutto, è bene precisare, è avvenuto quando Aurora Tropea ha abbandonato Uomini e Donne, affermando che ha lasciato la trasmissione a causa dei continui attacchi ricevuti dall’opinionista. Gianni Sperti, subito dopo che la dama ha abbandonato gli studi Elios di Roma, si è giustificato così con la padrona di casa Maria De Filippi:

“Purtroppo, quando mi toccano sul privato non riesco più a ragionare e a comprendere che mi trovo all’interno di uno studio televisivo” ha esordito l’opinionista, che di recente ha mandato in estasi i fan su Instagram, facendo riferimento al perché ha attaccato così duramente la dama durante il corso delle puntate. “Io scatto di pancia, lei nella scorsa puntata ha toccato qualcosa che non doveva toccare, si è permessa di dire che non è come me che mi batte il cuore ogni 5 minuti” ha proseguito Gianni.

“Come se fossi uno che ne passa …” ha continuato l’opinionista prendendosi un attimo di pausa per completare la frase: “TANTI ogni 5 minuti” ha aggiunto, utilizzando il maschile e non il femminile. “Mi ha fatto un’offesa molto pesante, entrando nel privato. Lei non doveva farlo e sono scattato” ha concluso.

Il popolo della rete è che convinto che Gianni Sperti abbia detto di essere gay a Uomini e Donne, utilizzando il maschile e non il femminile facendo riferimento alle persone che frequenterebbe, ma potrebbe sempre trattarsi di una semplice defaiance e niente di più.