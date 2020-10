By

I dati aggiornati al 13 Ottobre sui casi di coronavirus in Italia. Lombardia e Campania ai primi posti per incremento di casi rispetto al giorno precedente.

Apparentemente sembra arrestarsi l’incremento di contagi e di nuovi casi rispetto al giorno precedente della regione Lazio, ieri erano 592 oggi 543. Cresce il numero di nuovi casi nella regione Lombardia, rispetto a ieri ci sono circa 800 contagiati in più, oggi sono 1.844, sfiorando i duemila.

Stessa situazione in Veneto in cui si registra un aumento quasi del doppio di nuovi casi (ieri erano 485 oggi sono 647).

Secondo un medico del Piemonte l‘aumento di casi potrebbe derivare dal vaccino antiinfluenzale, secondo cui favorirebbe il coronavirus.

Analizzando l’intero panorama italiano, possiamo segnalare la presenza di 373.799 casi in tutta Italia, distribuiti più o meno in maniera uniforme sull’intero territorio (116.644 solo in Lombardia).

Si tocca quasi mille in Lazio per numero di ricoverati con sintomi, sono esattamente 937 le persone presso le strutture sanitarie e ospedaliere della regione. Strutture che brancolano nel buio e nella disorganizzazione stando alle ultime notizie riportate per quanto riguarda la questione tamponi.

Le regioni che registrano un numero inferiore a mille relativo agli attualmente positivi si possono contare sulle dita di una mano: P.A Trento, Calabria, Valle D’Aosta, Basilicata e Molise.

Ancora è troppo presto per capire se il nuovo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Conte avrà i suoi frutti. Sicuramente la situazione invernale non sembra rassicurante.