Can Yaman come non l’avete mai visto su Chi: le foto dell’attore turco di Daydreamer senza veli e senza ritocchi.

Can Yaman in prima pagina sul numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre. L’attore turco, in jeans, sfoggia il fascio di muscoli con cui ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Senza maglia e senza ritocchi, l’attore mette in mostra addominali e pettorali super scolpiti che ha allenato duramente per potersi calare nei panni di Can Divit di Daydreamer – Le ali del sogno.

Le foto di Chi hanno subito fatto impazzire gli utenti dei social che hanno inondato di commenti non solo la pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, ma anche quella dell’attore che ha pubblicato la stessa foto sul proprio profilo.

Can Yaman a letto senza maglia: web in delirio

Can Yaman posa in tutto il suo splendore sulle pagine del settimanale Chi. A letto, senza maglia, con i capelli corti e la barba incolta, l’attore turco si racconta svelando lati inediti di sè al pubblico italiano partendo da quella che era la sua vita prima d’intraprendere la strada della recitazione.

“Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione“, racconta in esclusiva a Chi.

Poi il debutto come attore, le serie tv e i film che lo hanno reso famoso in Turchia a non solo.

“Per me è inspiegabile, i miei fan sono la mia gioia anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c’è qualcosa in più”, racconta Can Yaman che, in Italia, ha anche rilasciato un’intervista esclusiva a Verissimo.

Acclamato dal pubblico e considerato bello e seducente, l’attore confessa di non essere consapevole della propria bellezza. “Bello? Io? Non me ne accorgo neanche, e sono molto felice che anche gli altri vedono qualcosa oltre la bellezza”.