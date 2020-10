La bicicletta senza pedali è adatta ai bambini dai 2 ai 5 anni. Scopri perché è la migliore per imparare ad andarci.

Stare all’aria aperta e a contatto con la natura è fondamentale per i bambini e per la loro crescita. Uscire di casa e passare un pomeriggio al parco è di sicuro una scelta più saggia anziché quella di stare davanti alla tv.

Tra le attività da svolgere all’aperto, anche in autunno o in inverno se le giornate lo consentono, quella di andare in bicicletta è una delle migliori e offre molti benefici. Prendere confidenza con il mezzo sin dalla più tenera età è poi importante per sviluppare le capacità motorie nel bambino.

Ma qual è il mezzo migliore per imparare? Se fino a qualche tempo fa il metodo più classico era quello di iniziare con un triciclo per poi passare alla bicicletta con le ruotine, ora esiste un metodo innovativo. Scopriamolo insieme.

Perché la biciletta senza pedali è la migliore per imparare

È sicuramente un metodo alternativo e innovativo per imparare ad andare in bicicletta, a cui ricorrono soprattutto nei paesi del nord europeo, ma che pian piano si sta radicando anche da noi. L’uso della bicicletta senza pedali si sta diffondendo sempre di più. Visto come sistema più efficace per imparare ad andare in bicicletta rispetto ai metodi tradizionali. Qui vi avevamo spiegato anche quali biciclette scegliere per i bambini in base alle loro età.

Innanzitutto è bene precisare quanto sia importante fare attività fisica e in questo caso andare in bicicletta offre tutta una serie di benefici. Oltre a stimolare il senso di equilibrio, aiuta a combattere la sedentarietà che può provocare obesità infantile, e infine dona benessere a livello psicologico.

Detto questo molti genitori si chiedono quale sia il metodo migliore per far prendere dimestichezza con la bicicletta ai propri figli. La balance bike, o bicicletta senza pedali, appunto, è sicuramente uno dei migliori. Progettata per i bambini dai 2 ai 5 anni di età, all’incirca, è un mezzo privo di pedali, trasmissione e freni.

Il suo scopo principale è quello di far sviluppare al bambino le doti di equilibrio imparando ad andare in bicicletta senza dover passare dall’utilizzo delle ruotine. Può essere in legno o in materiale metallico.

Per muoversi necessita solo della forza dei piedi del bambino che inizialmente ci camminerà letteralmente sopra, stando seduto sul sellino e poi correrà fino a tirare su i piedi rimanendo in equilibrio sopra di essa. I vantaggi di questo modo consistono nel fatto che il bambino impara da subito a mantenersi in equilibrio, cosa che con le ruotine non può fare.

Oltre a ciò, serve a sviluppare la propriocezione, ovvero la percezione del proprio corpo in rapporto a spazio e movimento. Inoltre, il bambino nella bicicletta con le ruotine tende a sbilanciarsi specialmente sulle curve assumendo anche una postura scorretta, cosa che con la balance bike non accade.

Infine, la bicicletta senza pedali non assumerà mai una velocità troppo esagerata, il bambino potrà avere il controllo del mezzo mettendo subito i piedi a terra. Nella bicicletta con le ruotine invece dovrà frenare e se non lo farà in tempo potrebbe finire per cadere spaventandosi.

Ovvio che il bambino in sella ad una balance bike dovrà essere monitorato comunque da un genitore soprattutto in presenza di discese. Ma in linea di massima questo rappresenta il metodo più naturale per imparare ad andare correttamente in bicicletta.