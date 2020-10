Francesco Totti e il forte legame con papà Enzo, morto a 76 anni. Le toccanti parole che l’ex calciatore rivolgeva al padre.

Francesco Totti ha detto addio al padre Enzo, una colonna portante della sua vita e con cui aveva un rapporto davvero speciale. Lo “Sceriffo”, come veniva chiamato il signor Totti e l’ex capitano della Roma, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera del fuoriclasse che, nel corso degli anni, ha spesso parlato di papà Enzo lasciandosi andare a parole importanti.

Le parole importanti di Francesco Totti per papà Enzo

Francesco Totti sta affrontando nel privato il dolore per la morte di papà Enzo a cui, in passato, ha sempre riservato parole speciale e ricche d’amore.

“Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato – raccontava Totti in un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di ‘Verissimo’ – Mi diceva ‘Sei una pippa, sei una sega’. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Mai un complimento, fino a 40 anni. Neanche l’ultimo giorno, ora mi dice ‘mi manchi, non ti vedo più’. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”.

Lo scorso 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, l’ex capitano della Roma aveva pubblicato una foto in cui, ancora bambino, era tra le braccia del papà. “Tutto quello che mi hai insegnato, lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio..anzi sceriffo”, scrive il marito di Ilary Blasi che, esattamente come Francesco, sta affrontando la morte del suocero in silenzio, insieme a tutta la sua famiglia.

Un dolore, quello per la perdita di papà Enzo, che ha colpito non solo la famiglia Totti, ma anche la comunità giallorossa che si è unita intorno al suo ex capitano con messaggi di cordoglio e ricchi d’affetto. “Io Francesco me lo sono goduto quando era ragazzino – spiegò invece Enzo Totti al Maurizio Costanzo Show diverso tempo fa.