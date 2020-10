Maria De Filippi, quanto costa il completo indossato a Domenica In?

Maria De filippi emoziona a Domenica In e sfoggia un completo elegante il cui dettaglio non è passato inosservato: ecco quanto costerebbe.

Maria De Filippi, ospite della puntata di Domenica In dell’11 ottobre, ha emozionato il pubblico di Raiuno raccontando tutta la sua vita, ma ha incantato tutti anche per il look impecabbile. Queen Mary, infatti, ha partecipato alla trasmissione di Mara Venier sfoggiando un elegante completo gessato completando il look da delle decolletè nere con tacchi a spillo. Elegante e raffinata, la De Filippi non ha sbagliato nulla, ma c’è chi si chiede quanto costi il completo sfoggiato a Domenica In.

Maria De Filippi in Yves Saint Laurent a Domenica In? Ecco quanto costerebbe il completo gessato

Pantalone e giacca per Maria De Filippi che, con il suo inconfondibile stile e la sua sobrietà, ha incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori raccontando tutta la sua vita, dall’infanzia fino al matrimonio con Maurizio Costanzo e agli incredibili successi professionali raggiunti in questi anni. Molti utenti, però, sono rimasti incantati anche dal completo sfoggiato dalla De Filippi.

A quanto pare, il completo indossato dalla De Filippi a Domenica In sarebbe un capo d’alta moda firmato da Yves Saint Laurent il cui valore si aggirerebbe, come fa sapere Libero, intorno ai 2000 euro: sarà vero?

Consigli per gli acquisti: Maria in Saint Laurent #DomenicaIn pic.twitter.com/XCAS6GP8E0 — Endriu (@Gavatzony) October 11, 2020

Maria De Filippi e l’amore con Maurizio Costanzo: “Fu un disastro per me quando ci scoprirono”

Ai microfoni dell’amica di Mara Venier, la De Filippi, pur non parlando del figlio Gabriele, si è raccontata a 360 gradi ricordando gli inizi del suo amore con Maurizio Costanzo, una persona che c’è sempre. Alla domandi di Mara Venier che le ha chiesto quando ha capito di provare un sentimento diverso dalla stima professionale per Costanzo, Maria ha risposto:

“È cambiato tutto a un tratto. Io ero l’amante e siamo stati scoperti. Quel giorno fu per me un disastro. Una sera l’ho chiamato, lei alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Io sentii la voce di lei che disse a lui ‘Se metti giù parliamo un secondo’. La domanda era ‘chissà cosa succederà’. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Al mattino dopo mi svegliai presto, andai in ufficio a parlare col suo socio confessai quello che era successo e dissi ‘Io vado a casa e aspetto che voi mi comunichiate cosa devo fare’. Chiamai mia mamma e le dissi la verità”, ha raccontato la De Filippi. Da quel giorno sono passati tanti anni ed oggi Maria e Costanzo sono sempre più uniti.