Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi: “Mamma con lui”

Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Le parole della conduttrice: “Con lui ho imparato ad essere mamma”.

Gabriele Costanzo è l’unico figlio di Maria De Filippi e l’orgoglio di Queen Mary che, pur non parlando molto di lui, quando decide di farlo apre totalmente il proprio cuore condividendo con il proprio pubblico l’amore che una madre nutre per il proprio figlio. Innamorata di suo figlio, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di aver imparato con lui a fare la madre:

“Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata e quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme“.

Gabriele Costanzo e il sogno di diventare nonna di Maria De Filippi: “Mi piacerebbe”

Maria De Filippi è una mamma felice ed orgogliosa del figlio Gabriele che, oggi, vive lontano da lei. “Convive con una ragazza molto carina, e passava il tempo in casa o al lavoro. Non mi sono preoccupata più di tanto, lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi. “Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace”, ha aggiunto.

Gabriele lavora alla Fascino, la casa di produzione di famiglia e collabora a diversi programmi come C’è posta per te, L’intervista, Amici e così via. In un’altra intervista rilasciata a Gente, inoltre, ha aggiunto: “Gabriele è andato a convivere con la fidanzata, sono contenta. Un po’ l’ho spinto anche io a fare questo passo, volevo che si prendesse responsabilità da adulto. Però quella sera che è uscito di casa mi sono commossa. Il vuoto c’è, non lo nego”.

Infine, Maria non nega di avere un sogno, quello di diventare nonna: “Mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia”. Gabriele realizzerà il suo sogno?