I libri che trattano l’argomento della crescita personale sono ormai molto numerosi, tanto che a volte potrebbe risultare difficile orientarsi nella scelta. Ecco qualche suggerimento per muovere i primi passi lungo un percorso di conoscenza di sé.

Dal momento che la crescita personale è quasi un percorso di studi, per approcciarsi a questa disciplina la scelta migliore che si possa compiere è cominciare leggendo un testo che tratti dell’argomento.

Dopo essersi fatti un’idea piuttosto chiara sull’impatto che la crescita personale potrebbe avere sulla nostra vita si potrebbe poi pensare di proseguire lo studio e la pratica di questa disciplina acquistando altri testi più specifici, affidandosi a un coach o seguendo un corso on line.

Al principio però è assolutamente necessario rivolgersi a testi introduttivi che siano coinvolgenti e semplici da leggere, che costituiscano un vero e proprio sprone a superare gli ostacoli che tutti incontrano sulla propria strada emotiva nel momento in cui decidono di cambiare le cose per migliorarle.

Molti testi per “principianti” della crescita personale finiscono con il condizionare l’intero percorso di una persona lungo questa disciplina, quindi è opportuno riflettere con un po’ di attenzione prima di scegliere il primo testo da leggere. Ecco qualche spunto interessante, per iniziare con il piede giusto.

Come scegliere i libri di crescita personale?

Prima di acquistare un libro o un manuale di crescita personale si dovrebbe definire innanzitutto quale aspetto della nostra vita intendiamo migliorare cominciando a impegnarci in questa disciplina.

Esistono libri che trattano la crescita personale come tema generale, altri focalizzati sull’autostima e sull’immagine di sé, altri ancora che si concentrano sulle relazioni personali e sulle strategie da adottare per instaurare relazioni positive con gli altri sia in ambito privato sia in ambiti pubblici come quello sociale e lavorativo.

Molto probabilmente chi approccia per la prima volta a questo genere di tematiche dovrebbe prediligere un libro che parli di crescita personale in linea generale, ma anche cominciare da un manuale che tratti della crescita personale in merito a un particolare settore dell’esistenza potrebbe essere un buon approccio se si ha la sensazione che la propria infelicità si origini a partire da un determinato ambito della vita.

Crescita personale etica: L’Altra Strada per il Successo

L’Altra Strada per il Successo è un libro di crescita personale scritto edito nel 2016. Questo testo approccia l’idea di successo nella vita che è alla base della società occidentale e che molto spesso, per tante persone, si trasforma in una vera e propria gabbia di infelicità.

Il testo di Pasquale Troianiello cerca di fornire un’idea alternativa di successo, invitando il singolo lettore a costruire nuovi strumenti per valutare il proprio successo cambiando radicalmente prospettiva.

L’idea alla base di questo libro è la quintessenza della crescita personale: il successo è un’idea assolutamente soggettiva e dev’essere misurato attraverso la valutazione delle scelte che si compiono nel corso della vita, attraverso i propri valori etici e soprattutto dev’essere libera (o almeno parzialmente libera) dai modelli e dai condizionamenti esterni.

L’Altra Strada Per il Successo si trova su Amazon.it e può essere acquistato con il bonus cultura o con il bonus Carta del Docente.

Meditazione e crescita personale: Strategie Quotidiane di Mindfulness

Tra i libri di crescita personale sono molti quelli che mettono in relazione la pratica della mindfulness al raggiungimento di risultati migliori nell’ambito dello sviluppo emotivo personale.

La Mindfulness si connota come una pratica meditativa all’occidentale, ovvero una meditazione che possa essere inserita con relativa facilità all’interno della vita comunemente condotta dagli europei. L’obiettivo di questa disciplina è insegnare di nuovo agli individui a vivere nel presente, senza proiettarsi continuamente nel passato (rimuginando in continuazione su ciò che è stato) o nel futuro (facendosi assalire dall’ansia per quello che potrebbe verificarsi).

Praticare la mindfullness nell’ottica della crescita personale è molto utile per mettersi nello stato d’animo ideale per imparare a prestare ascolto a se stessi e ai propri bisogni emotivi.

Il libro Qui e Ora. Strategie Quotidiane di Mindfulness spiega come mettere in pratica piccoli esercizi quotidiani che guidino facilmente verso la strada della meditazione occidentale anche coloro che hanno poco tempo e che sono completamente a digiuno di questo genere di studi.

Un libro interattivo di crescita personale: Diario di Scoperta di Sé

Più che un libro divulgativo o un manuale per compiere i primi passi verso la realizzazione personale, questo testo è un lungo insieme di domande a cui il lettore è invitato a rispondere in maniera da avviare una riflessione e una presa di consapevolezza delle proprie sensazioni e dei propri stati emotivi.

Basandosi sul presupposto che la scrittura aiuti enormemente nella crescita personale, poiché aiuta a riordinare, elaborare e comprendere il proprio vissuto e le proprie sensazioni, questo libro costituisce un ottimo punto di partenza per conoscere se stessi e diventare la persona che si desidera essere.

Crescita personale nelle relazioni amorose: Alla Ricerca delle Coccole Perdute

Giulio Cesare Giacobbe ha ideato un percorso rivoluzionario nella scrittura di libri sulla crescita personale. I suoi testi sono estremamente ironici e scorrevoli, ma allo stesso tempo profondi e ricchi di spunti di riflessione.

In questo testo si esaminano le tre personalità che convivono all’interno di ogni individuo e che sono alla continua ricerca di qualcuno da amare e di qualcuno da cui essere amati: il bambino, l’adulto e il genitore. Comprendere come funziona la nostra psiche in merito all’affettività è un momento importantissimo per la crescita personale ma anche un’argomento estremamente delicato e complesso: affrontarlo sorridendo è il modo migliore per farlo.

Alla Ricerca delle Coccole Perdute è in vendita su Amazon ed è disponibile anche in formato kindle.